Noch 888 Millionen Franken – Bern erhält massiv weniger Finanzausgleich Nächstes Jahr schrumpft der Finanzausgleich für den Kanton Bern um 213 Millionen Franken. Pro Kopf gerechnet liegt der ressourcenschwache Kanton inzwischen im Mittelfeld der Bezüger. Julian Witschi

Mit Bern geht es aufwärts, der Kanton hängt weniger am Tropf reicher Kantone. Foto: Adrian Moser

Die Zeiten milliardenschwerer Transferzahlungen von Bund und finanzstarken Kantonen in die Berner Staatskasse sind vorbei. Während der Kanton für dieses Jahr noch 1,1 Milliarden Franken zugesprochen erhielt, sinkt der Finanzausgleich 2021 für Bern auf 888 Millionen Franken. Das sind fast 20 Prozent weniger, wie aus der Mitteilung der Eidgenössischen Finanzverwaltung hervorgeht.

Grund dafür ist, dass der Kanton Bern im Ressourcenindex aufgestiegen ist. Das heisst, die steuerlich ausschöpfbare wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hat im Vergleich zu anderen Kantonen zugenommen. Konkret stieg Bern im Ressourcenindex von 77,6 auf 80,4 Punkte, wobei 100 Punkte dem schweizerischen Durchschnitt entsprechen.

Grösster Nettozahler bleibt der Kanton Zürich, der nächstes Jahr mit 501 Millionen aber 15 Millionen Franken weniger einzahlen muss. Am stärksten entlastet wird der Kanton Genf, nämlich um knapp 87 Millionen Franken.

Bern bleibt zwar der grösste Nettobezüger. Pro Kopf gerechnet sind es noch 863 Franken. Damit liegt der Kanton noch an elfter Stelle der Bezüger. Am meisten aus dem eidgenössischen Finanzausgleich erhalten pro Kopf die Kantone Wallis (2281 Franken) und Jura (2297 Franken). Am meisten einzahlen müssen die Zugerinnen und Zuger, nämlich 2654 Franken pro Kopf. Das Steuerpotenzial ist hier mit 253,7 Prozent aber auch weitaus am höchsten. Nur fünf Kantone zahlen ein, neben Zürich, Zug und Genf auch Obwalden und Nidwalden.