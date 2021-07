Nationaler Finanzausgleich – Kanton Bern muss länger auf Millionen verzichten Die anderen Kantone schmetterten ein Anliegen Berns ab: Damit dürften dem Kanton in den Jahren 2022 und 2023 je rund 70 Millionen Franken entgehen. Sandra Rutschi

Die Berner Finanzdirektorin Beatrice Simon (Die Mitte), hier an der Grossratssession im November 2020, fand bei ihren Kolleginnen und Kollegen in den anderen Kantonen kein Gehör. Foto: Adrian Moser

Eigentlich hätte der Kanton Bern für dieses Jahr 1013 Millionen Franken aus dem nationalen Finanzausgleichstopf gewollt. Doch er erhielt lediglich 916 Millionen Franken – und somit 185 Millionen Franken weniger als noch 2020.

Grund dafür ist eine Firmenfusion. Damit kam eine finanzkräftige Unternehmung in den Kanton. Im ausgeklügelten System des Finanzausgleichs wird Bern damit zugerechnet, dass es mehr Steuern generieren könnte. Das sogenannte Ressourcenpotenzial stieg allein wegen des einen Falls sprunghaft um 2,2 Milliarden Franken. Allerdings landeten von diesem Geld nur 4 Millionen Franken an Steuergeldern effektiv in der Kantonskasse. Um welche Firma es sich dabei handelt, gibt der Kanton nach wie vor nicht bekannt (lesen Sie dazu auch: Kostet diese Firma den Kanton Bern 97 Millionen Franken?).