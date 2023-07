Eurogames offiziell eröffnet – Bern, die «Regenbogen-Stadt» Mehrere tausend Personen feierten am Mittwochabend die Eröffnung der Eurogames in Bern.

In der ganzen Stadt hängen insgesamt 260 Regenbogenfahnen zu Ehren des Sportanlasses. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Mehrere Tausend Athletinnen und Athleten sowie zahlreiche Schaulustige haben sich am Mittwochabend für die Eröffnungsfeier der Eurogames auf dem Berner Bundesplatz versammelt.

2314 LGBTIQ-Athletinnen und -Athleten (lesbisch, schwul, bi, trans, inter, queer) treten in zwanzig Disziplinen an, wie die Organisatorinnen und Organisatoren am Mittwoch vor den Medien sagten. Bei den verschiedenen Disziplinen gibt es nebst den zwei üblichen Gender-Kategorien «männlich» und «weiblich» auch eine dritte Kategorie für non-binäre Personen.

Die Teilnahme an den Wettkämpfe steht gemäss dem Organisationskommitee allen offen. Beim Anlass gehe es jedoch darum den LGBTIQ-Menschen im Sport mehr Sichtbarkeit zu geben. Es werden Sportarten wie Badminton, Schwimmen oder Minigolf ausgetragen. Daneben gibt es auch verschiedenen Aktivitäten wie Quidditch (lesen Sie dazu unseren Artikel: Dieser Sport ist nicht nur für Mann und Frau), Wandern oder Selbstverteidigung für Queers.





Eröffnungsfest auf dem Bundesplatz

Teilnehmende aus Portugal, Griechenland oder Irland, aber auch von ausserhalb Europas, etwa aus Mexiko, Israel oder der Mongolei kamen für die Eurogames nach Bern. Insgesamt sind 75 Nationen am Anlass vertreten.

Die Eröffnungszeremonie dauerte knapp 45 Minuten. Auf der Bühne traten Maja Neuenschwander, Christa Wittwer und Curdin Orlik auf. Zusammen mit dem abwesenden Marco Lehmann sind sie die Botschafterinnen und Botschafter der Eurogames und hatten sich zu einem früheren Zeitpunkt geoutet.

«Regenbogen-Stadt» Bern

Für den Anlass hängte die Stadt Bern in den Gassen der Altstadt insgesamt 260 Regenbogenfahnen auf – weil Bern eine «Regenbogen-Stadt» sei, wie Stadtpräsident Alec von Graffenried an der Eröffnung sagte.

Die Veranstaltenden seien froh über die Unterstützung und das «klare Statement», welches die Stadt mit der Durchführung dieses Anlasses setze, sagte Nik Eugster, Leiter der Medienarbeit der Eurogames auf Anfrage.

Nach der Eröffnungsfeier begaben sich die Athletinnen und Athleten zur Münsterplattform weiter unten in der Altstadt. Dort befindet sich das «Village» der Eurogames mit Verpflegungsstände und musikalischen Darbietungen.

Die Eurogames werden seit 1992 regelmässig in wechselnden europäischen Städten ausgetragen. In der Schweiz fanden sie bisher einzig in Zürich im Jahr 2000 statt. Zum Abschluss des Events findet traditionellerweise eine Pride statt, auch in Bern: Der Umzug ist am Samstag vom Wankdorf bis auf den Bundesplatz geplant.





SDA/ske

