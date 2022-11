1:4-Niederlage des SCB – Bern bleibt gegen grüne Lausanner blass Der SC Bern beginnt beim LHC gut. Ab dem Mitteldrittel zeigt er aber einige Minuten des Grauens und nur ein kurzes Aufbäumen mit vielen vergebenen Torchancen. Kristian Kapp

Was nach Kung Fu auf Eis aussieht, ist bloss ein Zweikampf um den Puck zwischen den Topskorern Robin Kovacs (Lausanne, links) und Chris DiDomenico (rechts). Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Keine Overtime? Das ist bei einer Reise des SC Bern etwas aussergewöhnliches. Das allererste Auswärtsspiel der Saison hatte der SCB am 17. September in Ambri mit 1:5 verloren. Danach ging es in der Fremde sieben Mal hintereinander in eine Verlängerung! Nun endete diese Serie, sie endete mit einer 1:4-Niederlage beim zuvor Tabellenletzten.

Der SCB trat an einem speziellen Tag in Lausanne an. Nicht nur spielte der LHC ausnahmsweise in grünen Jerseys. Es war auch der Tag, an dem bekannt wurde, dass Sportdirektor Petr Svoboda nach drei Jahren ab sofort entmachtet wird, nur noch Aktionär und Teilhaber bleibt und operativ von Trainer John Fust beerbt wird.

Die 3 Infos einblenden Tristan Scherwey

Berns Aggressivleader macht die Reise nach Lausanne nicht mit. Er fällt krank aus. Im Powerplay nimmt Thierry Bader seinen Platz ein. Cory Emmerton

Der gelernte Stürmer war bei Lausanne zunächst häufig überzähliger Ausländer. Seit der Kanadier in der Abwehr spielt, hat er zumindest seinen Platz auf sicher. Igor Jelovac

Vor dem Spiel steht Lausannes Verteidiger bei einem Saisontor und vier Assists. Gegen den SCB trifft Jelovac aber doppelt und lässt sich bei Jason Fuchs’ Gamewinner einen Assistpunkt notieren.

Fust? Genau. Dieser bleibt noch bis am Wochenende Lausannes Coach, sucht aber dabei seinen eigenen Nachfolger an der Bande und soll gemäss diversen Medienberichten in der Person des Kanadiers Geoff Ward bereits fündig geworden sein. Tönt etwas wirr? Passt aber vorzüglich zu den stetigen Turbulenzen, die den LHC zu begleiten scheinen.

Die frühe SCB-Führung

Es lag bei den nach sechs Niederlagen hintereinander auf den letzten Rang abgerutschten Waadtländern also nicht zwingend am kleinen politischen Erdbeben rund um den Club, dass sie gegen die Berner schlecht begannen. Dem SCB gelang durch Fabian Ritzmann nach nur drei Minuten die Führung.

Und er hätte nach einem unspektakulären, aber soliden Startdrittel problemlos das 1:0 in die erste Pause bringen können. Doch ein schwer nachvollziehbarer Aussetzer des ansonsten stark spielenden Goalies Philipp Wüthrich bescherte Lausanne 53 Sekunden vor der Sirene den Ausgleich.

Der Matchwinner jubelt: Igor Jelovac feiert beim 1:1 seinen ersten von zwei Treffern, Berns Verteidiger Romain Loeffel ist nach einem Aussetzer seines Goalies konsterniert. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Dieses Tor tat dem SCB gar nicht gut. Er zeigte im Mitteldrittel zunächst Minuten des Grauens, überstand diese Phase aber mit etwas Glück ohne Gegentor. Ein Check gegen den Kopf Chris DiDomenicos kurz vor Spielmitte brachte den Bernern Entlastung – und wegen des Restausschlusses gegen Cody Almond ein längeres Powerplay, das den SCB wieder ins Spiel zurückkehren liess.

Telegramm: Infos einblenden Lausanne – Bern 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) 7730 Zuschauer. Tore: 4. Ritzmann (Zgraggen, Loeffel) 0:1. 20. (19:07) Jelovac (Fuchs, Salomäki) 1:1. 41. (40:39) Fuchs (Sekac, Jelovac) 2:1. 54. (53:07) Jelovac (Sekac) 3:1. 55. (54:56) Salomäki (Kovac, Emmerton) 4:1. Strafen: 2mal 2 Minuten plus 5 Minuten + SD (Almond) Lausanne. 2mal 2 Minuten Bern. Bern: Wüthrich; Untersander, Colin Gerber; Goloubef, Beat Gerber; Loeffel, Zgraggen; Pinana; DiDomenico, Lindberg, Moser; Vermin, Sceviour, Ennis; Fuss, Bader, Bärtschi; Baumgartner, Fahrni, Ritzmann. Bemerkungen: Lausanne ohne Panik (überzählig), Krakauskas, Raffl, Heldner, Glauser. Bern ohne Lehmann, Henauer, Kahun, Gélinas (verletzt), Scherwey (krank). – 21. (20:40) Pfostenschuss Sekac. 50. Pfostenschuss Ennis.

Als er gleich zu Beginn des Schlussdrittels dennoch 1:2 in Rückstand geriet, folgten die besten Berner Minuten: Simon Moser (zwei Mal) und Tyler Ennis vergaben Top-Chancen zum Ausgleich. Als der SCB dann aber nach einem einfach verlorenen Zweikampf Romain Loeffels das 1:3 kassierte, war die Luft draussen.

Am Ende verlor er 1:4 und hinterliess alles in allem zum wiederholten Male in den letzten Tagen und Wochen einen sehr zweifelhaften Gesamteindruck. Der Druck auf Trainer Johan Lundskog wird nach diesem Auftritt nicht kleiner. In der letzten Partie vor einer fast zwei Wochen langen Spielpause trifft der SCB heute auf den ZSC und damit ein Spitzenteam von einem anderen Kaliber als Lausanne.

Kristian Kapp ist Sportredaktor bei Tamedia. Mehr Infos @K_Krisztian_

