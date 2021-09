Aus gesundheitlichen Gründen – Bern-Ballett-Direktorin Estefania Miranda tritt zurück Per Ende Jahr verlässt Tanzchefin Estefania Miranda das Stadttheater. Eine Nachfolge werde auf Sommer 2023 gesucht.

Unter ihrer Leitung gewann die Tanzsparte bei Bühnen Bern an Ausstrahlung: Estefania Miranda. Foto: Adrian Moser

Estefania Miranda, Direktorin der Tanzsparte bei Bühnen Bern, tritt per Ende Jahr aus gesundheitlichen Gründen zurück, wie das Haus am Donnerstag mitteilte.

Die 1975 in Chile geborene Choreografin leitete das Bern Ballett seit 2013. Grosse Erfolge konnte sie zum Beispiel mit ihren Produktionen «Die vier Jahreszeiten» oder «The Sign of the Swan» feiern. Unter ihrer Leitung gewann das Ensemble den Schweizer Tanzpreis für aktuelles Tanzschaffen, und eine China-Tournee konnte realisiert werden. Zudem verzeichnete die Tanzsparte in den letzten Jahren regelmässig hohe Publikumszahlen.

Da die von Miranda verantwortete Planung für die laufende und kommende Spielzeit bereits abgeschlossen sei, werde sich der Wechsel bis Sommer 2023 künstlerisch nicht zeigen, schreibt Intendant Florian Scholz in der Mitteilung. Die Leitung der Compagnie werde interimistisch von der Dramaturgin Isabelle Bischof übernommen. Eine neue künstlerische Leitung für das Bern Ballett werde auf Sommer 2023 gesucht.

reg

