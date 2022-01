Klinische Check-Ups – Berlusconi zu «Routine»-Untersuchungen im Spital Einen Tag nachdem er das Rennen um das Präsidentenamt in Italien aufgegeben hat, unterzog sich der 85-Jährige offenbar seit längerem geplanten Check-Ups.

Silvio Berlusconi kurz vor Weihnachten 2021. Foto: Roberto Monaldo (LaPresse/Keystone/AP)

Einen Tag nach seinem Rückzug aus dem Rennen um das Präsidentenamt in Italien hat sich Silvio Berlusconi erneut im Krankenhaus medizinischen Untersuchungen unterzogen. Es handele sich um «Routine»-Untersuchungen, teilte ein Sprecher des 85-jährigen Ex-Regierungschefs am Sonntag mit. Berlusconis Arzt Alberto Zangrillo vom San-Raffaele-Krankenhaus in Mailand teilte mit, die «regelmässigen klinischen Check-ups» seien bereits seit längerem geplant gewesen.

Nach wochenlangem Wahlkampf hatte Berlusconi am Samstagabend bekanntgegeben, dass er doch nicht bei der am Montag beginnenden Präsidentschaftswahl in Italien antrete. Diese Entscheidung habe er im Geiste der «nationalen Verantwortung» getroffen, versicherte er. Experten hatten dem rechtsgerichteten Politiker kaum Chancen eingeräumt, Nachfolger von Präsident Sergio Mattarella zu werden. Favorit ist der derzeitige Regierungschef und frühere Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi.

Berlusconi hatte sich 2016 einer Operation am offenen Herzen unterzogen. In den vergangenen Monaten war er immer wieder im Krankenhaus. Im September 2020 verbrachte er wegen einer Lungenentzündung im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion elf Tage im Krankenhaus. Dazu sagte der Ex-Regierungschef selbst, er sei dem Tod sehr nahe gekommen.

AFP/anf

