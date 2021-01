Könizer Wahlen 2021 – Berlinger will Gemeindepräsidentin bleiben Jetzt steht es fest: Die amtierende Könizer SP-Gemeindepräsidentin Annemarie Berlinger kämpft im Herbst um ihre Wiederwahl. Christoph Albrecht UPDATE FOLGT

Sie will es nochmals wissen: Annemarie Berlinger möchte ihr Amt verteidigen. Foto: Franziska Scheidegger

Ihre Konkurrenten hatten den Wahlkampf bereits im vergangenen Herbst eingeläutet. Zuerst der freisinnige Gemeinderat Hans-Peter Kohler, kurz darauf der Grünliberale Thomas Brönnimann kündigten im Oktober an, dass sie bei den Könizer Wahlen im kommenden September fürs Gemeindepräsidium antreten werden.

Um die amtierende Gemeindepräsidentin Annemarie Berlinger blieb es allerdings ruhig. Ob sie selber nochmals antreten werde, konnte die Sozialdemokratin damals nicht sagen. Gegenwärtig hätten «andere Sachen Priorität», meinte sie mit Blick auf die Pandemie und die Könizer Finanzprobleme.

Die erste Frau

Jetzt ist es jedoch offiziell: Berlinger will im Herbst um ihre Wiederwahl kämpfen. Der Parteivorstand habe sie im Dezember als Kandidatin nominiert, schreibt sie in einer Mitteilung. «Als Gemeindepräsidentin und somit als Mitglied des Gemeinderats setze ich Begonnenes fort, initiiere Neues und führe Entscheide des Parlaments und der Bevölkerung aus.» Zentral seien für sie dabei stets das Wohl der Menschen, die in Köniz leben, und die Weiterentwicklung der Gemeinde Köniz.

Die 48-Jährige aus Schliern war vor vier Jahren von der Könizer Stimmbevölkerung zur neuen Gemeindepräsidentin gewählt worden. Sie ist die erste Frau in diesem Amt. Schon bei den letzten Wahlen hiessen ihre direkten Konkurrenten Thomas Brönnimann und Hans-Peter Kohler.