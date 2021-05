Krimi der Woche – Berlin zwischen Höhenflug und Absturz Die Stadt pulsiert fiebrig im ersten Sommer nach Corona. In «Berlin Heat» von Johannes Groschupf verirrt sich ein Spieler auf der Verliererstrasse in eine politische Entführung. Hanspeter Eggenberger

«Berlin Heat» ist ein flirrender Post-Corona-Noir-Thriller, der in der deutschen Hauptstadt angesiedelt ist. Foto: Getty Images

Der erste Satz

Das Wettbüro Arena in der Potsdamer Ecke Pohlstrasse ist am Mittag nahezu leer.

Das Buch

Tom Lohoff will im Wettbüro einen Gewinn abholen, den er wahrscheinlich gleich wieder verzocken wird. Doch kaum liegen die 320 Euro auf dem Tresen, schaltet ein anderer Spieler in den Berserkermodus. Mit einer Axt zertrümmert er die halbe Einrichtung und verlangt sein Geld zurück.

Toms Gewinn steckt der Amok gleich mit ein. Tom verdrückt sich, bevor die Schläger des Wettbüroinhabers zur Stelle sind. Dabei bräuchte er das Geld dringend: «Wie manche im letzten Winter die Infektionszahlen gelesen haben, 12'473 am Montag, 17'377 am Dienstag, 18'874 am Mittwoch, so wach ich jeden Morgen auf und überschlage meine Schulden.»