Nahe «Charlie Hebdo»-Redaktion – Vier Verletzte nach Messerattacke in Paris Mehrere Menschen sind im Zentrum von Paris von Bewaffneten mit einem Messer angegriffen worden. Die Polizei fahndet nach zwei Verdächtigen. UPDATE FOLGT

Sicherheitskräfte haben das Gebiet nahe der «Charlie Hebdo»-Redaktion abgeriegelt. (25. September 2020) Foto: Charles Platiau (Reuters)

Bei einer Messerattacke in der Nähe der früheren Redaktion der Satire-Zeitschrift «Charlie Hebdo» in Paris sind nach Angaben der französischen Ministerpräsidenten Jean Castex vier Menschen verletzt worden. Zwei der Opfer erlitten nach Angaben aus Polizeikreisen lebensgefährliche Wunden. Die Ermittler fahndeten nach zwei Verdächtigen, hiess es in Polizeikreisen am Freitag. Das Gebiet um das Gebäude sei abgeriegelt worden. Es sei ein verdächtiges Päckchen gefunden worden.

Die Polizei forderte die Bevölkerung dazu auf, den Bereich im elften Arrondissement zu meiden. Es laufe aktuell ein Einsatz, bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur, nannte aber keine Details.

Nach Angaben des Senders BFM TV wurden mindestens drei Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Andere Medien berichteten von vier Verletzten. Der Täter sei auf der Flucht, hiess es weiter. Die Hintergründe des Vorfall waren noch unklar.

Derzeit läuft in Paris ein Prozess gegen mutmassliche Unterstützer der Terrorserie im Januar 2015, bei der auch die Redaktion von «Charlie Hebdo» attackiert wurde. Das Magazin hatte zuletzt erneut Mohammed-Karikaturen veröffentlicht und ist daraufhin wieder bedroht worden.

SDA