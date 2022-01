Boris Johnsons Party-Gate-Affäre – Bericht: Regelmässige Lockdown-Partys an der Downing Street Nicht nur ein- oder zweimal, sondern jede Woche soll sich die Regierung Johnsons zu «Wine-time Fridays» getroffen haben – obwohl dies gemäss den Lockdown-Regeln streng verboten war.

Äussert sich weiterhin nicht zur «Partygate-Affäre»: Kater Larry, «Oberster Mäusejäger des britischen Kabinetts», vor dem Regierungssitz von Premier Boris Johnson. Foto: Kirsty Wigglesworth (Keystone)

Neue Vorwürfe wegen des Bruchs von Corona-Regeln in seinem Regierungssitz setzen den britischen Premier Boris Johnson in der «Partygate»-Affäre noch stärker unter Druck. In der Downing Street hat es einem Medienbericht zufolge während der Pandemie nicht nur vereinzelte, sondern regelmässige Zusammenkünfte gegeben, bei denen Alkohol getrunken worden sei. Das schreibt der in der Angelegenheit in der Regel gut informierte «Mirror» am Samstag.

Johnsons Mitarbeiter hätten sich jeden Freitag zu «Wine-time Fridays» getroffen, der Premier habe sie ermutigt, «Dampf abzulassen» – auch wenn Treffen in Innenräumen gemäss den Lockdown-Regeln streng verboten gewesen waren. Der Regierungschef habe mehrmals selbst bei diesen Zusammenkünften vorbeigeschaut. Die Mitarbeiter hätten für die regelmässigen Treffen eigens einen Bürokühlschrank angeschafft, um ihre Flaschen Weisswein, Prosecco und Bier kühl zu halten.

SDA/sep

Fehler gefunden?Jetzt melden.