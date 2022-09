Energiekrise in Deutschland – Bericht: AKW-Betreiber hält Habecks Atomplan für nicht umsetzbar Laut dem deutschen Wirtschaftsminister sollen zwei Kernkraftwerke noch bis Mitte April 2023 als Notreserve zur Verfügung stehen. Doch das ist technisch offenbar ein Problem.

Waren im Bundestag scharfer Kritik der Opposition ausgesetzt: Wirtschaftsminsiter Robert Habeck (links) und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Foto: Keystone

Der Betreiber des Atomkraftwerks Isar 2 hat das deutsche Bundeswirtschaftsministerium nach «Spiegel»-Informationen davor gewarnt, die Anlage ab dem Jahreswechsel in eine Reserve zu überführen. Der Vorschlag, «zwei der drei laufenden Anlagen zum Jahreswechsel in die Kaltreserve zu schicken, um sie bei Bedarf hochzufahren, ist technisch nicht machbar», zitierte das Magazin am Mittwoch aus einem Brief von Preussen-Elektra-Chef Guido Knott an Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen vom Dienstag.

Problematisch sei, dass der Meiler komplett heruntergefahren sein werde und die Brennstäbe schon an das Ende ihrer Leistungsfähigkeit kämen, hiess es in dem Bericht. «Dann nämlich ist mit den eingeschränkten Möglichkeiten eines solchen Reaktorkerns ein Wiederanfahren im fortgeschrittenen Streckbetrieb nicht und schon gar nicht kurzfristig innerhalb einer Woche machbar», schrieb Knott den Angaben zufolge.

«Ausgerechnet in diesem Winter»

Der Preussen-Elektra-Chef habe dabei darauf hingewiesen, dass ein solches Prozedere «nicht praktiziert» werde. Sein Unternehmen besitze damit «keine Erfahrungswerte». Knott warne deshalb davor, die Option eines Wiederanfahrens ausgerechnet für diesen Winter zu erwägen, berichtete der «Spiegel». «Das Austesten einer noch nie praktizierten Anfahrprozedur sollte nicht mit einem kritischen Zustand der Stromversorgung zusammenfallen.»

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte am Montag angekündigt, dass die Kernkraftwerke Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim in Baden-Württemberg noch bis Mitte April 2023 bei Engpässen als Notreserve zur Verfügung stehen sollten. Ein Weiterbetrieb über das Jahresende hinaus soll dabei nicht automatisch erfolgen – die Kraftwerke sollen nur wieder Strom erzeugen, wenn tatsächlich eine Mangelsituation bei der Stromversorgung Eintritt.

Merz greift an, Scholz kontert

Habeck war auch in der Generaldebatte im Bundestag kritisiert worden. Unionsfraktionschef Friedrich Merz warf ihm vor, mit dem Plan, zwei der drei verbliebenen AKW in Deutschland bis Mitte April 2023 in Reserve zu stellen, das ganze Land zum Narren zu halten». Die Entscheidung gegen eine umfassendere Laufzeitverlängerung beschädige «möglicherweise unwiderruflich die deutschen Unternehmen, den gesamten Wirtschaftsstandort und vor allem die mittelständischen Unternehmen».

«Wir sind mitten drin in einem massiven Stromproblem in diesem Land», warnte Merz. Trotzdem weigere sich Habeck, die drei verbliebenen AKW für einen Zeitraum von wenigen Jahren weiter laufen zu lassen – obwohl diese «die modernsten und sichersten Kernkraftwerke der Welt» seien. «Das hat doch ein Niveau an Irrationalität erreicht, das kann man doch gar nicht mehr beschreiben», rief Merz empört.

Er forderte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, sich der Sache anzunehmen. Die Energiepolitik könne der Kanzler nicht «allen Ernstes» einem Minister überlassen, der in Partei und Ministerium umgeben sei «von einer Gruppe aus Lobbyisten der Umweltpolitik, die alles zur Strecke bringen, was auch nur einigermassen Aussicht auf Erfolg hat, diese Krise in den Griff zu bekommen», sagte Merz.

Scholz hielt Merz entgegen, man sei derzeit in einer Situation, «in der die Union die meisten Probleme schon als gelöst vorgefunden hat, bevor sie sie überhaupt erörtert hat». Während CDU-geführte Ministerien es nicht problematisch gefunden hätten, dass die Gasspeicher im letzten Jahr leer gewesen seien, habe die Ampel dafür gesorgt, dass sich das ändere. Der Kanzler verteidigte auch Habecks Plan «damit es niemals einen Strommangel in Deutschland gibt».

afp/sda/nlu

