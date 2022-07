Unfall an der Axenstrasse – Polizei birgt ein Todesopfer aus dem Vierwaldstättersee Die Bergung des am Sonntag verunfallten Fahrzeugs ist geglückt. Im Fahrzeugwrack befand sich ein Todesopfer.

Das Auto wurde aus dem Vierwaldstättersee geborgen, beim Unfall ist eine Person ums Leben gekommen. Video: Tamedia

Die Einsatzkräfte haben das am Sonntag im Vierwaldstättersee versunkene Auto am Mittwochmittag bergen können. Das teilte die Kantonspolizei Schwyz mit. Am späteren Nachmittag veröffentlichte die Polizei ein Bild des geborgenen Autos, welches an einem geschützten Ort aus dem Wasser gehoben worden war und vermeldete, dass sich ein Todesopfer im Wrack des Fahrzeugs befunden hat.

Zur Klärung der Todesursache und zur Identitätsfeststellung werde der Leichnam ins Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich überführt. Die Polizei geht bislang aufgrund ihrer Ermittlungen davon aus, dass das Todesopfer zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles alleine im Fahrzeug unterwegs gewesen war.

Das Wrack wurde an einem sicheren Ort aus dem Wasser gehoben, bevor die Polizei das Foto veröffentlichte. Foto: Kapo Schwyz

Weitere Angaben machte die Polizei auf der per Twitter publizierten Information nicht. Für die Bergungsarbeiten standen zwei mit Kränen ausgestattete Nauen im Einsatz. Unterstützt wurden sie von der Seepolizei Zürich.

Das Auto war am Sonntag südlich von Brunnen SZ auf der Axenstrasse verunfallt und in den 45 Meter tiefer liegenden Vierwaldstättersee gestürzt. Es sank bis auf den Grund ab, der 182 Meter unter der Wasseroberfläche liegt.

SDA/red

