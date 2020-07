Tödlicher Sturz – Bergsteigerin am Schreckhorn verunglückt Am Sonntag stürzte eine Bergsteigerin am Schreckhorn mehrere hundert Meter in die Tiefe. Sie konnte nur noch tot geborgen werden. pd/sih

Am Schreckhorn verunglückte am Samstag eine Frau tödlich (Archivbild) Bild: Bruno Petroni.

Am Sonntag kurz vor 7.30 Uhr kam es zu einem tödlichen Unfall am Schreckhorn bei Grindelwald. Eine Frau, befand sich mit einer Begleiterin auf dem Aufstieg zum Gipfel, als sie mehrere hundert Meter in die Tiefe stürzte. Die Rega konnte die Bergsteigerin unterhalb der Absturzstelle nur noch tot bergen, wie die Kantonspolizei Bern am Montagmorgen mitteilt.

Zur Identität der verstorbenen Bergsteigerin bestehen konkrete Hinweise. Die formelle Identifikation steht noch aus. Die Begleiterin blieb unverletzt. Sie wurde nach Grindelwald ausgeflogen und vom Care Team des Kantons Bern betreut.