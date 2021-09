Absturz am Mönch – Bergsteiger tödlich verunfallt Am Montag ist ein Bergsteiger am Mönch (Südgrat) abgestürzt. Er zog sich tödliche Verletzungen zu.

Am Mönch (Mitte) ist am Montag ein Bergsteiger abgestürzt. Er zog sich tödliche Verletzungen zu. Foto: Bruno Petroni

Am Montag kurz nach 9.40 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass sich am Mönch ein Bergunfall ereignet habe. Ein Bergsteiger, der sich gemäss aktuellem Kenntnisstand allein auf dem Abstieg via die Normalroute am Mönch-Südgrat auf circa 3840 Metern über Meer befand, stürzte circa 170 Meter ab. Wie Abklärungen ergaben, war der Bergsteiger zu diesem Zeitpunkt nicht angeseilt, trug jedoch Steigeisen.

Die alarmierten und mit einem Helikopter von Air Zermatt ausgerückten Rettungskräfte konnten den Verunglückten lokalisieren, jedoch nur noch den Tod feststellen. Zur Identität des Verstorbenen bestehen

konkrete Hinweise, die formelle Identifikation steht jedoch noch aus.

Auf Walliser Seite

Im Einsatz stand ein Rettungshelikopter der Air Zermatt mit einem Rettungsspezialisten, ein Helikopter der Air-Glaciers sowie Mitarbeitende der Kantonspolizei Bern. Da sich die Unglücksstelle auf Walliser Kantonsgebiet befindet, erfolgte der Einsatz in Absprache mit der Kantonspolizei Wallis und der zuständigen

Staatsanwaltschaft. Untersuchungen zur Klärung der genauen Unfallumstände sind im Gang.

pd

