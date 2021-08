Auf 3200 m.ü.M. gefunden – Bergsteiger am Schreckhorn in den Tod gestürzt Am Schreckhorn ist Anfang Woche ein Bergsteiger verunfallt. Nach längerer Suche konnte er nur noch tot geborgen werden.

Der verunfallte Bergsteiger war nicht von einer Hochtour am Schreckhorn zurückgekehrt. Foto: Archiv/Fritz Lehmann

Ein Bergsteiger ist am Schreckhorn im Berner Oberland zu Tode gestürzt. Er war am frühen Montagmorgen alleine zu einer Hochtour aufgebrochen und am Dienstagmittag als vermisst gemeldet worden.

Lokalisiert wurde er daraufhin auf dem Schreckfirn auf 3200 Metern über Meer. Die Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot bergen, wie Staatsanwaltschaft und Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilten.

Zur Identität des Mannes bestehen demnach konkrete Hinweise. Die formelle Identifikation steht aber noch aus. Die Umstände des Unfalls sind Gegenstand der laufenden Abklärungen.

SDA/mb

