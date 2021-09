Allein auf einer Hochtour – Bergsteiger am Schreckhorn abgestürzt Am Schreckhorn ist am Samstag ein Bergsteiger verunfallt. Er konnte nur noch tot geborgen werden. pkb

Blick aufs Schreckhorn, wo am Samstag ein Bergsteiger tödlich verunfallte. Foto: Bruno Petroni

Am Samstag nach 21 Uhr sei der Kantonspolizei Bern gemeldet worden, dass ein Bergsteiger, der am selben Tag zu einer Hochtour am Schreckhorn aufgebrochen war, von dieser nicht zurückgekehrt sei, teilte die regionale Staatsanwaltschaft Berner Oberland am Sonntag mit. Eine Suche sei umgehend eingeleitet worden.

Der Bergsteiger konnte am frühen Sonntagmorgen westlich, etwa 700 Meter unterhalb des Schreckhorngipfels, auf einer Höhe von rund 3340 Metern lokalisiert werden. Bei der Bergung konnten die Rettungskräfte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ersten Erkenntnissen der Untersuchungsbehörden zufolge war der Mann am frühen Samstagmorgen allein zur Tour in Richtung Schreckhorn aufgebrochen und verunfallte dann. Zur Identität des Verstorbenen gibt es konkrete Hinweise, die formelle Identifikation stehe jedoch noch aus.

Es handle sich indes mit grosser Wahrscheinlichkeit um den als vermisst gemeldeten Mann. Zu den Umständen des Unfalls sind unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen durch die Kantonspolizei Bern im Gang.

