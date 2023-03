Streit um Munitionslager – Berggebiete drängen auf Fort­setzung der Räumung in Mitholz Nach plötzlichem Marschhalt: Die Vertreter der Berggebiete warnen vor einer «tickenden Zeitbombe» und fordern die «unverzügliche Fortsetzung» der Arbeiten.

Sicht auf die Felswand in Mitholz, wo sich ein Munitionsdepot befindet. (Archivbild) Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die Arbeiten zur vollständigen Räumung des Munitionslagers Mitholz sollen unverzüglich fortgesetzt werden. Das fordert die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) in einem Communiqué vom Freitag.

Sie hat die Mitglieder der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats (SIK-N) in einem Schreiben aufgefordert, ihren Entscheid zur Sistierung des Dossiers rückgängig zu machen. Die Kommission trifft sich Anfang kommender Woche zu ihrer nächsten Sitzung.

Für die Räumung des Munitionslagers seien bereits zahlreiche Varianten geprüft worden, schreibt die SAB. Aus einer erneuten Variantenstudie seien keine neuen Erkenntnisse zu erwarten.

Die in den Diskussionen erwähnte Verkapselung des Munitionslagers werde das Problem keineswegs beseitigen. Vielmehr schaffe man so «eine tickende Zeitbombe». Spätere Explosionsrisiken oder auch eine Umweltgefährdung könnten nicht ausgeschlossen werden.

Räumung vorübergehend sistiert

Die SIK-N hatte die Beratung des Geschäfts kürzlich für maximal ein Jahr sistiert. Die knappe Mehrheit ging davon aus, dass die Varianten der Räumung nicht vertieft genug geprüft worden seien.

Wegen der Sistierung kann der Bund derzeit keine weiteren Häuser mehr kaufen und damit den Bewohnern ermöglichen, anderswo eine neue Existenz aufzubauen. Das sorgt im Dorf für Verunsicherung und Unmut.

Im Dezember 1947 hatten sich im Munitionslager der Schweizer Armee in Mitholz grosse Explosionen ereignet. Mehrere Hundert Tonnen Sprengstoff blieben in den Trümmern zurück. Der Bundesrat möchte das ehemalige Munitionslager räumen. Er beantragte in seiner Botschaft ans Parlament 2,59 Milliarden Franken für die Arbeiten.

