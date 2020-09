43-jähriger Deutscher tot – Berggänger stürzt beim Abstieg von Gantrischgipfel ab In der Gantrischregion bei Därstetten ist am Samstagmittag ein Mann beim Abstieg vom Gantrischgipfel verunfallt. Er konnte nur noch tot geborgen werden. pd

In der Gantrischregion, auf Boden von Därstetten, ereignete sich ein tödlicher Bergunfall. Foto: Valérie Chételat



Tödlicher Unfall in den Berner Voralpen: Laut einer gemeinsamen Meldung der Kantonspolizei Bern und der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland wurde am Samstag, 12. September, kurz nach 11.30 Uhr ein Bergunfall in der Region Gantrisch (Gemeinde Därstetten) gemeldet. Gemäss aktuellen Erkenntnissen befanden sich ein Mann und eine Frau auf dem Abstieg vom Gantrischgipfel, als der Mann im obersten Bereich bei den Fixseilen aus ungeklärten Gründen zu Fall kam und daraufhin über einen felsdurchsetzten Abhang hinunterstürzte.

Die Rettungskräfte konnten den verunfallten Mann rasch lokalisieren, jedoch vor Ort nur noch seinen Tod feststellen. Beim Verunglückten dürfte es sich gemäss vorliegenden Informationen um einen 43-jährigen deutschen Staatsangehörigen handeln. Die formelle Identifikation steht laut Mitteilung jedoch noch aus. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft wurden Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände aufgenommen.

Im Einsatz standen neben Gebirgsspezialisten der Kantonspolizei Bern die Rega, Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz sowie das Careteam des Kantons Bern.