Wechsel in Meiringen-Hasliberg – Bergbahnen übernehmen das Hotel Panorama Die Bergbahnen Meiringen-Hasliberg erweitern zum 1. September ihren Hotellerie- und Gastronomiebereich um einen weiteren Betrieb.

Panorama-Vorbesitzer Panos Perreten (links) und Hanspeter Wenger, Verwaltungsratspräsident der Bergbahnen Meiringen-Hasliberg. Foto: PD

Die Bergbahnen Meiringen-Hasliberg kaufen das direkt neben der Talstation Hasliberg Reuti gelegene Hotel Panorama. Mit 88 Zimmern und rund 200 Betten handelt es sich um das grösste Hotel in der Region Haslital. «Mir war es wichtig, das Hotel an jemanden zu verkaufen, der es nachhaltig für die ganze Region weiterführt. So waren die Bergbahnen mein Wunschkandidat», wird der bisherige Besitzer Panos Perreten in einer Mitteilung des Bergbahnunternehmens zitiert, mit dem bereits seit längerem eine enge Zusammenarbeit bestanden habe.

Vorbesitzer bleibt beratend tätig

Auch der Verwaltungsratspräsident und Geschäftsführer der Bergbahnen Hanspeter Wenger kommt zu Wort: «An bester Lage direkt neben der Talstation ist für uns das Hotel Panorama im Sommer und im Winter ein sehr wichtiger Betrieb. So haben wir neben dem Hotel Reuti und dem Bergrestaurant Mägisalp ein weiteres, attraktives Übernachtungsangebot für unsere Gäste.»

Das Hotel Panorama wird zum Wintersaisonstart am 17. Dezember öffnen. Die Buchungslage sieht gemäss Mitteilung bereits gut aus. Panos Perreten werde beratend für die Integration des Hotels für die Bergbahnen tätig sein.

PD

