Bergbahn setzt auf Brienzersee – Sportbahnen Axalp setzen auf Elektro-Shuttleboot E-lisabetha soll bald auf dem Brienzersee verkehren. Die Sportbahnen Axalp Windegg AG will ein Elektro-Shuttleboot lancieren.

Nach «der schönen Schifferin von Brienz» Elisabetha Grossmann soll das neue E-Boot der Sportbahnen Axalp Windegg AH benannt werden. Foto: PD

«Um die eigene Zukunft zu sichern, brechen die Sportbahnen Axalp Windegg AG zu neuen Ufern auf», schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. «Dank einer Förderpartnerschaft mit der Transitgas AG kann das Projekt ‹E-lisabetha – Elektro-Shuttleboot oberer Brienzersee› auf den Sommer 2024 realisiert werden.»

Es sollen Shuttle- und Rundfahrten im oberen Brienzerseebecken angeboten werden. «Das Elektroboot fährt vom Bahnhof Brienz zum Camping Aaregg, weiter zur Schiffsstation Giessbach und Lindellen und zurück zum Bahnhof Brienz.» Das Shuttleboot sei für zehn Personen ausgelegt und werde vor allem im Sommer verkehren. Allein wäre das Projekt nicht zu stemmen gewesen, heisst es in der Mitteilung. «Dank der Transitgas AG, der NRP (Neue Regionalpolitik) und weiterer grosszügiger Sponsoren kann es realisiert werden.»

Schon ab Sommer 2024

Nachdem die Finanzierung sichergestellt worden ist, setzen die Sportbahnen Axalp Windegg AG alles daran, bald in See stechen zu können. «Wenn alles nach Plan läuft und die Lieferfristen eingehalten werden können, wird unsere E-lisabetha ab Sommer 2024 Gäste am oberen Brienzerseeufer transportieren», wird in der Mitteilung Verwaltungsratspräsident Ruedi Rubi zitiert.

Das Angebot sei nicht nur für die Einheimischen und Touristen in Brienz eine Bereicherung. Auch für die Mitarbeitenden der Sportbahnen Axalp Windegg AG können so Jahresstellen geschaffen werden. «Wir sind stolz, dass wir nebst einem innovativen und nachhaltigen Angebot auch attraktivere Stellen für unsere Mitarbeitenden anbieten können», meint Betriebsleiter Ueli Walthard.

Das Boot ist nach Elisabetha Grossmann benannt. Sie wurde 1795 in Brienz geboren und wurde als «die schöne Schifferin von Brienz» bekannt. Sie galt zu Beginn des 19. Jahrhunderts als Touristenattraktion im Berner Oberland und war dort eine der bekanntesten Frauen.

PD/sgg

