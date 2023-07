Berglauf feiert Jubiläum – Bereits zum 20. Mal hinauf aufs Stockhorn Vor 20 Jahren entstand die Idee für diesen Berglauf. Am 22. Juli steigt nun die Jubiläumsausgabe des Stockhorn-Halbmarathons. PD

So sieht es jeweils aus kurz nach dem Start zum Stockhorn-Halbmarathon in Oberwil. Foto: PD

Im Jahr 2003 machte sich eine kleine Gruppe um Oswald Kunz «mit Messrädli und Markierer ausgestattet auf den Weg zum Stockhorngipfel». So schreibt es das OK des Stockhorn-Halbmarathons in seiner Mitteilung. Nach jeder Markierung habe das Zählen von vorne begonnen. Auf schönen Pfaden oberhalb des Talbodens habe die Gruppe dann «die perfekte Strecke von Oberwil via Weissenburgbad und Alp Vorderstocken auf das Stockhorn» gefunden. «Heute, 20 Jahre später, hat die Strecke nicht an Reiz verloren und lockt jährlich rund 400 Läuferinnen und Läufer nach Oberwil im Simmental», so das OK.

Laut Kunz, dem ersten OK-Präsidenten der Laufveranstaltung und mehrmaligen Teilnehmer, fehlte es vor 20 Jahren an einem attraktiven Berglauf in der Region. Von Beginn weg und bis heute durfte das OK auf viele Helfer aus den Dorfvereinen der drei Dörfer Oberwil, Därstetten und Erlenbach zählen. «Ohne Helfer kein Event. Dieser Anlass benötigt rund 200 Helfer», sagt Kunz.

Sieben waren immer mit dabei

Bereits die erste Ausgabe des Halbmarathons am 24. Juli 2004 war mit über 500 Läuferinnen und Läufern ein «voller Erfolg» gewesen. «Ich war auch am Start und genoss die wunderschönen, aber strengen 21,1 Kilometer auf das Stockhorn», erinnert sich Kunz. Nun steht also die Jubiläumsausgabe unmittelbar bevor – sie findet am Samstag, 22. Juli, statt. Anmeldungen für den 20. Stockhorn-Halbmarathon sind noch bis Freitag, 21. Juli, um 20 Uhr möglich.

Übrigens: Eine Läuferin und sechs Läufer stehen heuer bereits zum 20. Mal am Start des Stockhorn-Halbmarathons. Sie haben also bisher keine Austragung ausgelassen.

