Hotellerie in Grindelwald – Bereits konkrete Pläne für das Regina-Areal Unterhalb des Regina soll ein Chalet-Resort mit rund 60 Wohnungen und ein Hotel im mittleren Segment mit 150 Zimmern entstehen. Das heutige Hotel soll neu gebaut werden.

Während das Regina (l. oben) selbst neu gebaut werden soll, sollen auf dem Areal unterhalb ein Chalet-Resort und ein anderes Hotel entstehen. Foto: Bruno Petroni

Die Fortimo AG will das Regina-Areal «baldmöglichst weiterentwickeln und bebauen», wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Am Freitag, 9. September, hatte es das ehemalige Grand Hotel Regina inklusive Zugehört für 18,5 Millionen Franken ersteigert. «Mit dem Regina-Areal kommt ein Grundstück in den Besitz der St. Galler Immobilienentwicklerin, das sich an bester Lage in Grindelwald befindet und seit Jahren brachgelegen hat», heisst es in der Mitteilung.

Konkretere Pläne

Fortimo beabsichtige, im unteren Teil des Baulandgrundstückes ein Chalet-Resort mit rund 60 Wohnungen, aufgeteilt in fünf Mehrfamilienhäuser nach dem Vorbild der Priva Alpine Lodge auf der Lenzerheide, zu realisieren. «Im Bereich des heutigen Suitenhauses Regina soll zudem ein New-Generation-Hotel der Marke Revier mit rund 150 Zimmern entstehen.» Analoge Revier-Betriebe im mittleren Segment sind bereits in Lenzerheide, Adelboden und Montafon (Österreich) in Betrieb, weitere sind in Saas-Fee, Engelberg, Laax, Neuhausen und Celerina in Realisation oder Planung.

Die Brüder Philipp und Remo Bienz sind Gründer der Fortmio Group und ersteigerten das Grand Hotel Regina Grindelwald. Foto: Samuel Günter

«Und schliesslich soll auch das ehemalige Grand Hotel Regina restauriert respektive neu gebaut werden», teilt Fortimo mit. «Nach dem Wiederaufbau soll der neue Hotelbetrieb rund 140 Zimmer umfassen und im Viersternbereich positioniert werden.» Ob dabei mit einer internationalen Hotelkette zusammengearbeitet wird, lassen die neuen Eigentümer noch offen.

«Wir fühlen uns der Grindelwalder Bevölkerung verpflichtet, möglichst bald mit der Umsetzung unserer Pläne zu beginnen.» Remo Bienz, Verwaltungsrat Fortimo AG

«Wir freuen uns riesig über diese Akquisition und sind überzeugt, dass wir die idealen Eigentümer für die Weiterentwicklung dieses geschichtsträchtigen Areals sind», wird in der Mitteilung Verwaltungsrat Remo Bienz zitiert. «Wir fühlen uns der Grindelwalder Bevölkerung verpflichtet, möglichst bald mit der Umsetzung unserer Pläne zu beginnen.»

PD/sgg

Fehler gefunden?Jetzt melden.