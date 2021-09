Leserreaktionen – ««Bereits heute existiert ein wesentlicher Ausgleich zwischen Arm und Reich» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur 99-Prozent-Initiative.

Ein Leser findet, dass bereits heute ein genügender Ausgleich zwischen Arm und Reich stattfinde. Foto: KEYSTONE

Zu «Der Mätteli-Beck muss schliessen»

Beschämend! Heute lese ich, dass dem Mätteli-Beck in Affoltern im Emmental nach 30 Jahren der Mietvertrag nicht verlängert wird – trotz gutem Umsatz und schweizweiter Bekanntheit. Wieder einmal verschwindet ein Betrieb, in dem mit viel Handarbeit und Herzblut Produkte hergestellt werden, die unsere Herzen und Gaumen erfreuen. Ohne den Mätteli-Beck kann ich mir die Schaukäserei nicht mehr vorstellen. Für die meisten Besucher der Schaukäserei war es jeweils ein absolutes Muss, noch beim Mätteli-Beck ein feines Brot oder Ankezüpfe zu kaufen oder etwas Süsses zu verköstigen. Am Duft von Berlinern, Tirggel konnte niemand vorbeigehen. Vor der Bäckerei wurden zudem periodisch Berliner im heissen Fett gebrutzelt und vom Bäckermeister frisch feilgeboten. Können wir das Aus des Bäckers mit seinen treuen Mitarbeitenden zulassen? Nein. Ich appelliere an alle Leute, vor allem an alle Volksvertreter, sich dafür einzusetzen, dass diese Traditionsbackstube in ihrer Einzigartigkeit erhalten bleibt. Hans Arni, Burgdorf

Bei vollem Verständnis für alle Sparmassnahmen gibt mir folgendes zu denken: Besonders der Landwirtschaft nahestehende und angeblich heimatverbundene Regiebetriebe können nicht anders, als einheimisches Gewerbe zu schliessen und an dessen Stelle Lebensmittelprodukte von fern, beziehungsweise aus dem Ausland beziehen. Ein Widerspruch, denn Kunden schätzen besonders im Zeitalter des Umweltschutzes Produkte aus der Region mit kürzeren Transportwegen und der klaren Bekanntgabe der Herkunft. Wie wäre es, zuerst die Abläufe von Verwaltung und Werbung, sowie Zuschüsse und Auslagen des Verwaltungsrates zu überprüfen? Hansruedi Hirschi, Wynigen

Zu «Noch darf man ohne Zertifikat in die Beiz»

Warum das ganze Impfgstürm? Entweder muss man sich impfen lassen oder man darf sich, wie bei jeder anderen Impfung, frei entscheiden. Von freiwillig ist kaum noch etwas zu spüren, wenn immer mehr diskriminierende Massnahmen für nicht Geimpfte getroffen werden. Dies betrifft auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder wollen. Warum muss für etwas Freiwilliges Überzeugungsarbeit geleistet werden? Damit wird nur die Spaltung unserer Gesellschaft weiter geschürt. Wohin steuern wir? Susanna Hächler Münchenbuchsee

Zu «99-Prozent-Initiative verliert weiter Boden»

Ob die sogenannten Reichen heute zu wenig oder zu viel Steuern bezahlen, dürfte ewig ein Diskussionsthema bleiben. Die nackten Zahlen zeigen indessen tatsächlich klar, dass 1 Prozent der Steuerpflichtigen 24 Prozent des gesamten Steueraufkommens leisten, dass 10 Prozent der Steuerpflichtigen 40 Prozent der Einkommenssteuern und 60 Prozent der Vermögenssteuern bezahlen und dass je nach Kanton 30-40 Prozent der Bevölkerung überhaupt keine Steuern bezahlen müssen. Dass unser Steuersystem somit bereits heute einen wesentlichen Ausgleich zwischen Arm und Reich schafft, muss nicht als politische Forderung immer wieder neu missbraucht werden. Je mehr Steuern ein Staat einnimmt, umso mehr gibt er aus und neue Forderungen gibt es wohl ewig in jedem Steuersystem. Peter Bolliger, Münsingen

Zu «Der Trick mit der Feuerwehrsteuer»

Die Linken und Grünen haben jetzt in 30 Jahren eurer Regentschaft die Schulden der Stadt auf bald 3.5 Milliarden erhöht. Sie geben Geld aus, das sie nicht haben. Und sie wollen partout nicht sparen. Nun erhöhen sie die Gebühren fürs Parken, jetzt soll die Feuerwehrabgabe auch dazu kommen. Also: Sie wollen das Problem lösen mit mehr Einnahmen. Haben die Linken schon mal darüber nachgedacht, dass es eben vielleicht doch nicht richtig ist, den nachfolgenden Generationen einen solchen Berg Schulden zu hinterlassen? Onlinekommentar von Simon Maurer

Zu «Töfffahrer sollen künftig fürs Parkieren zahlen»

Ein weiser Entscheid? Nein. Motorradfahrer brauchen vier mal weniger Platz zum Parkieren als ein Autofahrer. Das Gros der Autos sind im Einmann- bzw. Einfrau-Betrieb unterwegs. Da haben sich die Entscheidungsträger nicht sehr viel überlegt! Aber weshalb auch, man bedient sich einfach einem gängigen Feindbild: dem rasenden Motorradfahrer. Onlinekommentar von Ueli Jutzi

