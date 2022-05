Suchtkranke zur Abstimmung der Migros – «Bereits eine Alkoholflasche zu sehen, kann ein Trigger sein» Nicole Rutschi ist trockene Alkoholikerin. Auch wenn die 35-Jährige problemlos an Regalen mit Bier und Wein vorbeischlendern kann, findet sie, die Migros sollte besser keinen Alkohol verkaufen. Bianca Lüthy

«Man hört als Süchtiger oft, der Wille reiche. Aber das stimmt nicht», erzählt Nicole Rutschi. Foto: Christian Pfander

«Ich wollte nie aufhören zu trinken.» Seit ihrem 23. Lebensjahr ist Nicole Rutschi Alkoholikerin. Nach Alkoholexzessen wachte sie oft desorientiert und noch in den Kleidern vom Vortag auf, suchte panisch nach ihrem Handy und fragte sich, was sie in der Nacht angestellt hatte. Wen sie betrunken angerufen oder wem sie Nachrichten geschrieben hatte. «Ich hatte komplette Black-outs.» Lange Zeit wollte sie sich ihr Alkoholproblem nicht eingestehen. Der Alkohol half ihr, ihre Ängste auszuhalten und traumatische Erlebnisse aus der Vergangenheit zu unterdrücken.

An ihren ersten Drink kann sie sich nur noch vage erinnern. «Ich war 16 Jahre alt und mit meinem Bruder in den Ferien. Wir tranken einen Tequila-Shot.» Den Geruch von Alkohol habe sie nie gerngehabt. «Ich trank meistens Martini, weil er süss ist und einfach runtergeht.» In ihren schlimmsten Zeiten trank sie bis zu zwei Flaschen pro Tag.

Seit zwei Jahren ist sie nun trocken. Mithilfe einer Therapie schaffte sie es, vom Alkohol loszukommen.

Der Weg aus der Sucht war für sie keineswegs einfach. «Man hört als Süchtiger oft, der Wille reiche. Aber das stimmt nicht.» Für sie war es ein Schlüsselmoment, wie sie ihn bezeichnet, der sie dazu brachte, das Trinken aufzugeben.

«Ich erfuhr, dass ich schwanger war. Und in dem Moment, als ich das erste Mal ein Ultraschallbild meines Kindes gesehen habe, spielte sich eine Art Film vor meinen Augen ab, und ich fragte mich: Will ich eine solche Mutter sein? Will ich nicht abstinent leben? Es wurde mir das erste Mal klar, dass ich mein Leben so nicht weiterführen möchte.» Ob sie den Weg aus der Sucht gefunden hätte, wenn sie nicht schwanger geworden wäre, kann sie nicht einschätzen. «Ich weiss aber, dass ich immer gekämpft habe und trotz allen Rückschlägen stark geblieben bin.»



Eine Viertelmillion Alkoholiker in der Schweiz

Rutschi gehört zu den 250’000 alkoholkranken Personen in der Schweiz. Bei keiner anderen Substanz ist diese Zahl so hoch. Nun will auch die Migros ins Geschäft mit dem Suchtmittel einsteigen. Bis am 4. Juni können die rund 2,3 Millionen Mitglieder der zehn regionalen Migros-Genossenschaften darüber befinden, ob es ab 2023 in den Filialen der Genossenschaften Bier, Wein und Co. geben soll. Da die Abstimmung nach Genossenschaften geregelt ist, wäre theoretisch ein Flickenteppich möglich. Das würde bedeuten, dass man beispielsweise im Wallis in der Migros Alkohol kaufen kann, in Luzern jedoch nicht.

Die Migros betreibt ein Viertel der gesamten Detailshandelsfläche der Schweiz sowie zahlreiche Restaurants; ein Alkoholverkauf würde also eine grosse Ausweitung des generellen Angebots bedeuten. Rutschi war schockiert, als sie das erste Mal vom Vorhaben hörte. «Als ich die Werbung über die Abstimmung im Fernsehen gesehen hatte, konnte ich es fast nicht fassen», erklärt sie. Vor allem störte sie sich am Argument, das der Befürworter im Werbespot nannte: «Als Pro-Argument nannte die Person den ‹weiten› Umweg in den Coop, das hat mich extrem aufgeregt.»



Die 35-Jährige hofft, dass Alkoholiker in der Gesellschaft weniger verurteilt werden. Foto: Christian Pfander

Warum die Migros jetzt ins Alkoholgeschäft einsteigen will, versteht sie nicht. «Es gibt schon genügend Alkohol auf der Welt. In der Migros werden Leute und vor allem Jugendliche davor geschützt – zumindest jetzt noch.» Sie selbst kaufe gern in der Migros ein und werde dies – auch bei einem allfälligen Ja zum Alkoholverkauf – weiterhin tun.

Alkohol geht sie nicht grundsätzlich aus dem Weg: «Ich gehe an Feste, Apéros und in Bars. Auch kann ich heute problemlos an den Wein- und Bierregalen in Lebensmittelläden vorbeigehen.» Kurz nach dem Trockenwerden habe sie solche Situationen aber gezielt gemieden. «Darum sorge ich mich um andere Alkoholkranke, die noch nicht so weit sind.»



Grösseres Angebot führt zu höherem Konsum

«Je dichter das Angebot, desto höher der Konsum», sagt Suchtforscher Gerhard Gmel von Sucht Schweiz. «Ich befürchte, dass auch kleinere Quartierläden preislich unter Druck geraten, wenn die Migros plötzlich auch Alkohol anbietet und der Konkurrenzkampf zu noch tieferen Alkoholpreisen führen wird.»

Für Jugendliche hätte dies eine Signalwirkung: «Sie lernen so, dass Alkohol in der Gesellschaft normal ist. Das Gefährdungspotenzial wird stark unterschätzt.» Zudem sei bei Jugendlichen vor allem problematisch, dass sie stark auf die angebotenen Preise reagierten.

Nimmt die Migros ihre soziale Verantwortung also nicht wahr, die Gründer Gottlieb Duttweiler in den Statuten verankerte? Auf Anfrage heisst es, es sei an den Genossenschafterinnen und Genossenschaftern, darüber zu befinden, ob der Alkoholverkauf zur Migros passe. Die Positionen der beiden Lager seien bekannt: Gegner warnen vor der Suchtgefahr, und die Befürworter halten entgegen, «dass Alkohol heute – anders als vor 100 Jahren – meist vernünftig als Genussmittel» konsumiert werde. Überdies, so die Migros, verkaufe sie heute in ihrem Online-Supermarkt, bei Denner und Migrolino bereits Alkohol. Alkoholische Getränke in den Filialen anzubieten, sei nur logisch und konsequent.

Diese Kundenorientierung nennt unter anderem Migros-Präsidentin Ursula Nold als Pro-Argument. Kunden würden es heute schätzen, wenn sie ihre Einkäufe an einem einzigen Ort erledigen könnten. Renata Georg, Genossenschaftsrätin der Genossenschaft Migros Zürich, sagte im «Migros-Magazin», man verzichte auf viele Kunden, die zum Beispiel ihren Wochenendeinkauf in der Migros tätigen könnten, dies aber nicht täten, weil sie für ihr Bier oder ihren Wein nicht noch in einen zweiten Laden gehen möchten.



Mehr Aufklärungsarbeit über Gefahrenpotenzial

Rutschi gibt dagegen zu bedenken: «Bereits eine Alkoholflasche zu sehen, kann ein Trigger sein, das gilt auch für Werbespots.»

Ein Craving – das Verlangen nach einem Drink – dauert im Körper nur 20 bis 30 Minuten an. «Dies gilt es zu überlisten, danach ist der Körper damit fertig, Adrenalin auszuschütten.» In dieser Zeit helfe es ihr, wenn sie eine Freundin anrufe oder Sport treibe. «Diese Erfolgserlebnisse helfen einem dann, beim nächsten Craving stärker zu sein.»

Sie selbst sieht sich nicht als Alkoholgegnerin. «Ich verdamme den Konsum nicht, wünsche mir aber, dass Alkoholiker weniger verurteilt werden und dass mehr Aufklärungsarbeit geleistet wird, wie gefährlich diese Substanz sein kann.»

Die gelernte Kosmetikerin arbeitet heute wieder einen halben Tag pro Woche. Nebenbei berät sie Eltern als Trageberaterin, welche Tragehilfen sich am besten für Neugeborene eignen. «Angemerkt hat man es mir bei der Arbeit zwar nicht, denn ich war eine sehr gute Schauspielerin und konnte den Konsum – zumindest am Arbeitsplatz – gut verstecken. Aber ich fehlte oft.» Zahlreiche Arbeitsstellen musste sie deshalb aufgeben.

Vor einem derartigen Schicksal sollen andere Gefährdete bewahrt werden, hofft Rutschi. Sie fände es sehr schade, wenn es bald auch in der Migros Alkohol zu kaufen gäbe. «Ich kenne sehr viele Alkoholkranke, die Denner, Coop, Aldi und Co. meiden und in die Migros zum Einkaufen gehen – in den noch letzten sicheren Hafen.»

Infos einblenden Rund 85 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren trinken mehr oder weniger regelmässig Alkohol. Davon trinkt jede fünfte Person zu oft oder zu viel Alkohol. Laut Sucht Schweiz sterben jährlich 1550 Personen an den Folgen des Konsums. Alkoholmissbrauch verursacht jährlich Kosten von rund 2,8 Mrd. Franken.

