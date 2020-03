Bernerlandbank Sumiswald – Bereits beantragten 61 Kunden einen Notkredit Peter Ritter präsentiert seinen letzten Geschäftsbericht, den er als Geschäftsführer der Bernerlandbank verantwortet. Es war der zweitbeste Abschluss. Doch wegen Corona wird das an der GV nicht gross gefeiert. Susanne Graf

Peter Ritter wird sich an der GV der Bernerlandbank nicht vor grossem Publikum als Geschäftsführer verabschieden können. Beat Mathys

So war das nicht geplant. Eigentlich hätte «Happy Day»-Moderator Röbi Koller an der Generalversammlung der Bernerlandbank auftreten sollen. Von ihm sollten die versammelten Aktionäre in der Ilfishalle etwas zum Thema Optimismus erfahren. Doch nun kommt es anders. Die GV wird zwar am 16. Mai in der Ilfishalle stattfinden. Aber kaum im Tigersaal, ein kleineres Lokal wird es auch tun. Denn die Versammlung findet im kleinen Kreis statt: mit dem Verwaltungsrat, einem Stimmenzähler und einem Stimmrechtsvertreter. Die Aktionäre können ihre Stimmen vorher schriftlich abgeben. Wer will, kann die Abhandlung der Traktanden online verfolgen, sie wird live übertragen.