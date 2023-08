Smart Meter in Bern – Bereits 40'000 intelligente Stromzähler in Stadt Bern installiert EWB hat in der Stadt Bern bis Anfang August 40’000 Smart Meter installiert. Andere Energieversorger im Kanton Bern sind weniger weit.

Ein Elektriker der Centralschweizerischen Kraftwerke CKW baut 2021 in einem Mehrfamilienhaus im Kanton Luzern einen Smart Meter ein. (Archivbild) Foto Gaetan Bally (Keystone)

In der Stadt Bern ist Anfang August der 40'000. Smart Meter installiert worden. Das ist ein Gerät, das die herkömmlichen Stromzähler ersetzt und es in der Stadt Bern Haushalten und Unternehmen ermöglicht, auf eine Viertelstunde genau ihren Stromverbrauch auszuwerten.

Der Stadtberner Energieversorger Energie Wasser Bern (EWB) teilte am Donnerstag mit, damit habe er bereits 50 Prozent der gesetzlichen Vorgabe erfüllt. Diese lautet laut EWB, dass alle Schweizer Netzbetreiber bis zum Jahr 2027 mindestens 80 Prozent der herkömmlichen Stromzähler durch Smart Meter ersetzen müssen.

Der Einbau von Smart Metern ist Teil der Energiestrategie 2050 des Bundes. Der Bund erhofft sich von diesen Geräten, dass alle Stromverbraucherinnen und -verbraucher aufgrund genauer Zahlen das Stromsparpotenzial in ihren Häusern besser nutzen.

Laut EWB senden die Smart Meter die Messdaten automatisiert und verschlüsselt ans Unternehmen. Nach der Installation muss also niemand mehr den Verbrauch vor Ort ablesen. Die Messdaten stellt ewb den Kunden auf seinem Kundenportal zur Verfügung. Bis Ende 2025 will EWB alle Stromzähler ausgewechselt haben.

BKW und ESB weniger weit

Weniger weit beim Ersatz der herkömmlichen Stromzähler durch neue Messgeräte sind die BKW und der Energieversorger der zweitgrössten Berner Stadt, der Energie Service Biel (ESB). Die BKW gab im Juni dieses Jahres bekannt, sie habe das Ausschreibungsverfahren für das neue Messwesen abgeschlossen.

Im kommenden Jahr beginne der flächendeckende Einbau der Smart Meter. Bis Ende 2028 tausche die BKW über 400'000 Zähler aus.

Martin Kamber vom ESB sagte am Donnerstag auf Anfrage, in Biel würden im Herbst die ersten Zähler umgerüstet. Laut der Planung des ESB seien wie vom Bund verlangt im Jahr 2027 80 Prozent der intelligenten Zähler installiert, so der Leiter Marketing und Vertrieb beim ESB.

