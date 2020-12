Schneller als geplant – Bereits 2023 soll das Logistikzentrum auf dem Papieri-Areal stehen Wegen des boomenden Onlinehandels stösst Digitec Galaxus an Kapazitätsgrenzen. Nun soll das Logistik- und Paketzentrum in Utzenstorf noch schneller realisiert werden. Regina Schneeberger

Auf dem Dach des Neubaus soll eine der grössten Fotovoltaikanlagen des Kantons entstehen. Visualisierung: PD

Es ist ein bedeutendes Projekt für die Region. Digitec Galaxus will auf dem Areal der ehemaligen Papierfabrik in Utzenstorf ein Logistikzentrum bauen, und die Post plant ein neues Paketzentrum. 450 neue Arbeitsplätze sollen so geschaffen werden. Nun werden die Pläne konkret: Das Baugesuch der Migros, zu der Digitec Galaxus gehört, liegt seit dieser Woche öffentlich auf.

Früher als am Informationsanlass Anfang Jahr angekündigt. Denn die Überbauung soll schneller fertig werden als geplant – bereits 2023 und nicht erst im Sommer 2024. Der stetig wachsende Onlinehandel, der in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie nochmals überdurchschnittlich zugenommen habe, bringe den bestehenden Standort in Wohlen früher als erwartet an seine Kapazitätsgrenze, schreibt die Migros in einer Medienmitteilung. «Folglich steigt der Bedarf nach einem neuen, grösseren Zweitstandort bereits ab 2023», heisst es weiter.