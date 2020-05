Isenfluh: Seilbahnrevision – Bereit für Start in die Sommersaison In den letzten Wochen wurde die Luftseilbahn Isenfluh-Sulwald (LIS) einer Revision unterzogen. Unter anderem mussten die Tragseile verschoben werden. Am 6. Juni fährt die Bahn in ihre 45. Sommersaison. Bruno Petroni

Der technische Verantwortliche Lukas Streun bei den Revisionsarbeiten bei der Luftseilbahn Isenfluh-Sulwald bei der Talstation. Foto: Bruno Petroni

Die Tragseile sind immer noch diejenigen aus der Zeit der Erbauung. Doch auch mit 45 Jahren sind diese 26,5 Millimeter dicken Tragseile immer noch einwandfrei und dürften noch lange hinhalten. Dies ergab die neuste Untersuchung mittels magnetinduktiven Röntgenverfahrens. «Doch wir haben auch so noch genug zu tun, um die Anlage in Schuss zu halten», sagt Lukas Streun. Der Technische Leiter der Luftseilbahn von Isenfluh nach Sulwald: «Im Zuge der rund drei Wochen dauernden Frühlingsrevision mussten wir diesmal die Tragseile um sieben Meter talabwärts verschieben. Dies muss alle zwölf Jahre geschehen, um die Druckstellen der Auflagepunkte auf das Seil bei den Stützen und in den Stationen zu wechseln.» Die Laufwerke der acht Personen fassenden Seilbahngondeln wurden im Werk des Seilbahn-Herstellers Garaventa geprüft und überholt. Die Revisionsarbeiten kommen die Betreiber der 777 Meter langen Luftseilbahn auf rund 85’000 Franken zu stehen.