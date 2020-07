Alterszentrum in Niederbipp – Bereit für die Babyboomer Im Jurablick steht der Neubau kurz vor dem Abschluss. Mit ihm wollen die Verantwortlichen auch den kommenden Generationen gerecht werden. Melissa Burkhard

Gemeindeverbandspräsident Beat Kellerhals (links) und Geschäftsführer Beat Hirschi sind froh, dass der Bau trotz Corona-Krise realisiert werden konnte. Fotos: Beat Mathys

Es ist laut an diesem Nachmittag an der Deckergasse in Niederbipp. Noch ist er nämlich nicht ganz fertig – der Erweiterungsbau im Alterszentrum Jurablick. Geschäftsführer Beat Hirschi und Namensvetter Beat Kellerhals, Präsident des zuständigen Gemeindeverbandes, müssen öfter mit ihren Stimmen gegen den Bohrlärm ankämpfen, als sie durch die neuen Räumlichkeiten der Einrichtung führen.