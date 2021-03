Jugendliche in Herzogenbuchsee – Bereit für den Frühlingsputz Die offene Kinder- und Jugendarbeit hat eine neue Jobbörse lanciert. Während der kommenden Ferien will sie diese noch besser etablieren. Sebastian Weber

Mit dem Hund spazieren gehen. Auch solch einen Job können die Jugendlichen übernehmen. Foto: Thomas Peter

Der Frühling steht vor der Tür. Und damit für viele Menschen auch der Frühlingsputz. In Herzogenbuchsee und Umgebung kann man sich für diesen nun helfende Hände organisieren. So führt die offene Kinder- und Jugendarbeit Herzogenbuchsee und Region vom 12. bis 16. April erstmals eine Ferienjobbörse durch. Jugendliche ab 13 Jahren können sich so ihr Taschengeld aufbessern und erste Berufserfahrungen sammeln.

Dabei ist eine Jobbörse in Herzogenbuchsee eigentlich nichts Neues: Über Jahre hinweg serbelte das Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit jedoch dahin. Bereits 2015 hiess es, dass Stellenangebote eine Seltenheit seien und sich auch die arbeitswilligen Jugendlichen immer weniger melden würden. Und 2019 liessen die Verantwortlichen auf Anfrage dieser Zeitung verlauten, dass derzeit gar keine Jobs vermittelt werden.