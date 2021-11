Kritik am Vorgehen der Gemeinde – Berechnet Bannwil die Mehrwertabgabe falsch? Das Dorf will mehrere Parzellen umzonen. Ein Bürger verlangt nun, dass die geplante Gemeindeversammlung zur Ortsplanungsrevision kurzfristig abgesagt wird. Tobias Granwehr

Bannwil ist ländlich geprägt. Viele Liegenschaften befinden sich in der Landwirtschaftszone, obschon sie nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden. Das soll sich ändern. Fotos: Beat Mathys

Kurz vor der ausserordentlichen Gemeindeversammlung am 5. November in Bannwil steht diese plötzlich auf der Kippe. Beim Regierungsstatthalteramt Oberaargau ist eine Beschwerde gegen die Versammlung hängig. Einziges Traktandum ist die Gesamtrevision der Ortsplanung. Beschwerdeführer Beno Gfeller verlangt nun aber die kurzfristige Absage, weil die Stimmbevölkerung «verwirrend und unvollständig» informiert worden sei.

Der Hintergrund von Gfellers Forderung: In Bannwil sollen 29 Parzellen, die sich derzeit in der Landwirtschaftszone befinden, der Dorfzone zugewiesen werden. Diese Grundstücke sind weitgehend überbaut. Die Frage ist nun, ob die Grundeigentümer für diese Einzonungen eine Mehrwertabgabe leisten müssen und wie diese berechnet wird. In diesem Punkt herrscht einerseits Uneinigkeit, andererseits aber vor allem grosse Rechtsunsicherheit. Hier folgen Antworten zu den wichtigsten Fragen: