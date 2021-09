Dem Wein auf der Spur – Berauschend schön – die Weinstrassen Deutschlands Acht Wege durch die Welt von Riesling, Silvaner, Müller-Thurgau und Co. Hanne Bahra (Travelcontent)

Der Moselsteig ist einer der abwechslungsreichsten Wanderwege Deutschlands. Foto: Dominik Ketz

Mit der Deutschen Weinstrasse zwischen Bockenheim im Norden und dem Elsass im Süden begann 1935 eine touristische Erfolgsgeschichte, die Pate stand für die inzwischen zahlreichen Weinstrassen. Wir stellen acht der schönsten Weinrouten vor, die man zu Fuss oder auf dem Velo genussreich erkunden kann.

Deutsche Weinstrasse – Riesling und Flammkuchen

Bad Dürkheim rühmt sich des grössten Weinfasses der Welt. Foto: Pixabay

Deutschlands älteste Weinroute verläuft mitten durch Deutschlands zweitgrösstes Weinbaugebiet. In der Pfalz wurde die Weinkultur bereits von den Römern geprägt. Das zeitige Frühjahr lässt Rebsorten wie Dornfelder und Müller-Thurgau besonders gut gedeihen. 130 Weinorte, Burgen und Schlösser liegen an der 85 Kilometer langen Weinstrasse, an der zu zahlreichen Weinfesten der Rebensaft in Strömen fliesst. Dabei gilt die Vereinigung von Pfälzer Wein und Flammkuchen als kulinarischer Hochgenuss. Bad Dürkheim am Rand des Pfälzer Waldes rühmt sich des grössten Weinfestes und auch des grössten Weinfasses der Welt. Beim Deutschen Weinlesefest in Neustadt wird jedes Jahr die Deutsche Weinkönigin gekürt.

deutsche-weinstrasse.de

Rheinterrassenweg – Architektur und Wein

Der Rheinterrassenweg verbindet weltberühmte Bauwerke wie die Kaiserdome in Worms und Mainz. Foto: zvg

Weinhügel, so weit das Auge reicht. Die zwischen Worms, Mainz und Bingen gelegene Weinregion Rheinhessen ist mit 26‘000 Hektaren das grösste Weinbaugebiet Deutschlands. Der 75 Kilometer lange Rheinterrassenweg verbindet weltberühmte Bauwerke wie die Kaiserdome in Worms und Mainz und führt zu prominenten Weinlagen. Der Rote Hang, deutschlandweit eines der grossartigsten Terroirs für Riesling, liegt in Nierstein. Auf roter eisenhaltiger Gesteinsschicht reift jener Niersteiner, den schon Goethe schätzte und der als der teuerste Wein gilt, der einst mit der Titanic unterging. Am Ende des Weges landet der durstige Wanderer in Bodenheim, das mit seinen vielen Straussenwirtschaften und Gutsschänken ein Mekka für Weinschmecker in Rheinhessen ist.

rheinhessen.de/rheinterrassenweg

Rheinsteig – Katz und Maus

Die Weinlandschaft des Mittelrheins ist grosses Theater. Foto: zvg

Die Landschaft des Mittelrheins mit schroffen Felsrücken, von mittelalterlichen Burgen gekrönten Rebhängen und der berühmten Loreley ist grosses Theater. Dabei gilt der 22 Kilometer lange Abschnitt zwischen St. Goarshausen und Kaub, auf dem 800 Höhenmeter zu überwinden sind, als Königsetappe des insgesamt 320 Kilometer langen Rheinsteigs zwischen Wiesbaden und Bonn. Grosser Auftakt ist der Dreiburgenblick bei St. Goarshausen, von wo aus man Burg Katz, Burg Maus und Burg Rheinfels erspähen kann. Viel über Steillagenweinbau in dieser Region erfährt man unterwegs auf dem Loreley-Weinlehrpfad.

rheinsteig.de/rheinsteig

Sächsische Weinstrasse – süffiges Sachsen

Man stelle sich vor, mit einem Glas Wein in der Hand auf dem Sonnendeck eines alten Schaufelraddampfers die Rebhänge der Elbufer vorüberziehen zu lassen. Weinbergschlösschen und Straussenwirtschaften schmiegen sich in eine Landschaft, in der sich Natur und Architektur nach den Gesetzen vom Schönen und Nützlichen vereinen. Wo die Türme von Dom und Albrechtsburg der tausendjährigen Stadt Meissen sich hoch über dem Ufer erheben, liegen die Wurzeln des hiesigen Weinbaus. Ideale Südlage mit Löss- und Lehmschichtböden auf rotem Granit gibt den Weinen Finesse und feine Frucht. Vor allem Riesling, Traminer, Müller-Thurgau und Weissburgunder reifen auf den mit Trockenmauern befestigten Steilhängen. Mittelpunkt der 55 Kilometer langen Sächsischen Weinstrasse ist die Hoflössnitz, die fast 600 Jahre lang ein Weingut der Kurfürsten und Könige von Sachsen war (heute Museum und Infozentrum).

saechsische-weinstrasse.net

Moselsteig – Klettersteig und Römerruinen

Der Moselsteig bietet neben Klettersteigen auch viele gemütliche Wanderkilometer. Foto: zvg

Das Weinbaugebiet der Mosel schmückt sich als älteste Weinbauregion Deutschlands auch mit dem steilsten Weinberg Europas. Über den Moselsteig, einen der abwechslungsreichsten Wanderwege Deutschlands, der 365 Kilometer von Perl im Saarland bis nach Koblenz führt, lässt sich beides erleben. An der Terrassenmosel zwischen den Orten Bremm und Ediger-Eller ragt der Calmont, der Mount Everest unter den Weinbergen, bis zu 380 Meter hoch und mit einer Neigung von bis zu 65 Grad in den Himmel. Wer über Klettersteig und uralte Weinbergterrassen hinaufwill, sollte festes Schuhwerk haben und schwindelfrei sein. Folgt man von Trier aus dem Lauf der Mosel, wird es gemütlicher. Hier zeugen entlang der rund 30 Kilometer langen Römischen Weinstrasse Römerkeller, Villen und eine römische Wasserleitung von den Ursprüngen des Moselweinanbaus.

visitmosel.de/wandern

Badische Weinstrasse – auf dem sonnigen Markgräfler Wiiwegli

Sanfte Hügel, bunte Bauerngärten und viel Sonne findet man im stillen Markgräflerland am Südrand des Schwarzwaldes, angrenzend an Frankreich und die Schweiz. Ein Paradiesgärtlein, wie es einst der alemannische Heimatdichter Johann Peter Hebel nannte. Das Markgräfler Wiiwegli (Weinweglein) führt als Teil der Badischen Weinstrasse über 80 Kilometer von Freiburg bis nach Weil am Rhein durch dieses südlichste Weinbaugebiet Deutschlands, in der die alte Weisswein- und Tafeltraubensorte Gutedel – in Frankreich und der Westschweiz auch Chasselas und im Wallis Fendant genannt – so viel Raum einnimmt, dass man sie hier einfach auch «Markgräfler» nennt. Wenn der Sommer geht, kommt der Federweisse, der dann in den vielen Straussenwirtschaften zu Speckplätzchen, Schmalzbrot und Zwiebelkuchen gereicht wird.

badische-weinstrasse.de

Weinparadiesweg – im Bocksbeutelland Franken

Der Weinparadiesweg ist sanft und aussichtsreich. Foto: zvg

Eines der schönsten deutschen Weinbaugebiete erstreckt sich von Aschaffenburg entlang der Mainschleife bis Bamberg sowie an den Steilhängen des Steigerwaldes. Buntsandstein, Muschelkalk und Gipskeuper prägen den Frankenwein, der gerne in dickbäuchigen, kurzhalsigen Bocksbeutelflaschen kredenzt wird. Zu den schönsten Weinwanderwegen gehören der Abt-Degen-Steig am Südhang der Hassberge zwischen Zeil am Main und dem Ebelsbacher Ortsteil Steinbach. Er huldigt dem Abt Alberich Degen, der im 17. Jahrhundert massgeblich zum Anbau und zur Verbreitung der Silvanerrebe in Franken beigetragen hat. Eine sanfte und aussichtsreiche Weinwandertour ist auch der 19 Kilometer lange Weinparadiesweg vom Weigenheimer Kapellberg bis Nenzenheim, auf dem u.a. die Paradiesscheune zwischen Wald und Weinberg zu Fränkischen Spezialitäten einlädt.

franken-weinland.de

Weinstrasse Saale-Unstrut – Göttertrank und Himmelswege

Die Weinstrasse an Saale und Unstrut lässt sich erwandern, erradeln oder streckenweise mit dem Kanu erkunden. Foto: zvg

60 Kilometer lang geht es an Saale und Unstrut entlang durch das nördlichste Qualitätsweinanbaugebiet Deutschlands. Zur Einkehr laden viele Straussenwirtschaften, Gutsschenken, über 70 Privatweingüter, die Rotkäppchen-Sektkellerei und das Kloster Pforta ein, die Urzelle des Weinanbaus der Region. Die Weinstrasse lässt sich erwandern, erradeln oder auch streckenweise mit dem Kanu erkunden. Die Strasse der Romanik und die archäologische Route der Himmelswege tangieren diesen immer wieder von Weinbergen und Streuobstwiesen gesäumten Weg. Bei Memleben fliesst die Unstrut nach Nebra, dem Fundort der berühmten Bronzescheibe mit einer 3600 Jahre alten Himmelsdarstellung.

saale-unstrut-tourismus.de

