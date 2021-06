46'

Das wars von der ersten Halbzeit. Ja, was soll man da sagen. Es ist kein gutes Spiel, ab und an ist da ganz viel Klasse zu sehen, aber es ist vor allem eine Partie für die Kantés auf dem Platz, also eines, das vor allem im Mittelfeld stattfindet. Ganz, ganz gute Chancen gab es nicht und so macht das Eigentor in der 20. Minute schon Sinn. Wir geben die Hoffnung noch nicht auf. Bis gleich!