Ben Moore über Schwarze Löcher etc. – Katastrophen, die nie eintreten werden (oder vielleicht doch) Frisst uns ein Schwarzes Loch, oder lässt uns eine Supernova verdampfen? Die meisten Gefahren aus dem Weltraum sind berechenbar. Die wirkliche Bedrohung lauert woanders, schreibt Astrophysiker Ben Moore.

Der Krebsnebel M1, Überrest einer Supernova aus dem Jahr 1054, fotografiert mit dem Hubble-Weltraumteleskop. Schlechte Nachricht: So ein Ereignis in unserer Nähe würde die Ozonschicht der Erde und das meiste Leben auslöschen. Gute Nachricht: Ist ziemlich unwahrscheinlich. Bild: NASA/ESA/JPL/Arizona State Univ.

In meinem letzten «Magazin»-Artikel habe ich beschrieben, wie ein Sonnensturm verheerende Schäden bei uns anrichten könnte, indem er unsere Weltraumsatelliten beschädigt und die Stromnetze lahmlegt. (Hier können Sie den Text nachlesen.) Ein besonders heftiger Sonnensturm hätte für uns dabei nicht nur dramatische Folgen, er ist leider auch ziemlich wahrscheinlich. Doch es lauern noch viele andere, weitaus verheerendere Bedrohungen im All, von Kollisionen mit Schwarzen Löchern bis hin zu Sternen, die in unserer Nähe explodieren. Wie besorgt sollten wir darüber sein, dass das Leben auf unserer Erde durch eine zufällige kosmische Katastrophe abrupt ausgelöscht werden könnte?