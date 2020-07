SCL Tigers verlängern Vertrag – Ben Maxwell bleibt in Langnau Die SCL Tigers und der kanadische Stürmer Ben Maxwell verlängern die Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr.

Ben Maxwell stürmt auch weiterhin für die SCL Tigers. Foto: Christian Pfander

Ben Maxwell bleibt ein Tiger: Der Kanadier unterschreibt in Langnau einen Vertrag für die nächste Saison. Dies teilt der Langnauer Club am Dienstagnachmittag mit.

Der 32-Jährige ist in der vergangenen Saison aus der KHL verpflichtet worden und hat in der Saison 2019/20 in 48 Meisterschaftsspielen für die SCL Tigers 33 Skorerpunkte erreicht – 16 Tore und 17 Vorlagen. Damit war er bei den Emmentalern drittbester Punktesammler. Kein Spieler der Tigers stand zudem in der Regular Season 2019/20 im Schnitt länger auf dem Eis als Maxwell.

Die Gespräche für eine Vertragsverlängerung hätten bereits früh stattgefunden, so die Mitteilung weiter. Nach dem Abgang von Harri Pesonen in die KHL seien die Verhandlungen dann konkreter geworden. In den kommenden Wochen stehe weiterhin die Sondierung des ausländischen Marktes an. Entscheidungen würden allerdings erst gefällt, sobald es die aktuelle Situation zulässt.

Mark Beck neuer Materialwart

Der bisherige Materialwart Alfred Rohrbach, wird nach über 15 Jahren sein Amt per Ende September niederlegen. Sein Nachfolger wird Mark Beck. Der 32-jährige Beck ist selber aktiver Eishockey-Spieler in der zweiten Liga der Regio League. Aktuell arbeitet er bei einem Sporthändler in der Region und stösst Anfang September zur Mannschaft.

( PD /flo )