Von Münsingen nach Belp – Belpmoos Reisen übernimmt Reisebüro des Flughafens Das Reisebüro Belpmoos Reisen erhält einen neuen Besitzer, zügelt an den Belper Flughafen und verleibt sich dort ein bestehendes Reisebüro ein. Johannes Reichen

Gabriela Jones und Beat Iseli (hier im Jahr 2013) verlassen Belpmoos Reisen. Foto: Andreas Blatter

Es ist eine bemerkenswerte Nachricht inmitten der Corona-Krise, die auch eine grosse Krise für die Reisebranche ist. Das Reisebüro Belpmoos Reisen in Münsingen erhält einen neuen Besitzer. Er heisst Matthias Spycher und ist Inhaber der Spycher Group und auch Besitzer des Seminarhotels Schloss Hünigen in Konolfingen. Trotz der schwierigen Umstände gehe das Unternehmen «bewusst antizyklisch vor», heisst es in einer Medienmitteilung vom Dienstagabend.