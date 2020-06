SVP, EDU und FDP gemeinsam – Belper Bürgerliche mit einer Liste Bei den Gemeinderatswahlen im Herbst tritt die SVP zusammen mit EDU und FDP an. Johannes Reichen

Gemeindepräsident Benjamin Marti (SVP) führt die bürgerliche Liste an. Foto: Franziska Scheidegger

Die SVP war die klare Gewinnerin der letzten Gemeindewahlen in Belp. Sie holte ein Drittel der Stimmen und drei von sieben Sitzen im Gemeinderat. Ausserdem holte sie mit Benjamin Marti das Gemeindepräsidium von der SP zurück. Weitere Sitze gingen an SP (2), EDU und EVP.

Bei den diesjährigen Wahlen nun steigt die SVP nicht alleine ins Rennen. Wie die beiden anderen Parteien FDP und EDU hat sie sich für eine gemeinsame bürgerliche Liste ausgesprochen. Die Kräfteverhältnisse sind darauf aber ersichtlich: Die SVP stellt fünf Kandidatinnen und Kandidaten, die FDP und EDU je einen.

Von der SVP treten Benjamin Marti, Jean-Michel With und Johann Walther (alle bisher) sowie Eveline Küng und Brigitte Leibundgut (beide neu) an. Die EDU schickt Michael Brönnimann (bisher) ins Rennen. Für die FDP kandidiert Patrick Müller (neu). Marti möchte zudem für weitere vier Jahre Gemeindepräsident bleiben, Herausforderer sind bis jetzt nicht in Sicht.