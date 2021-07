Neubauten werden weniger hoch – Belper Behörden beugen sich dem Widerstand aus dem Hochhaus Das Areal der alten Migros wird nun doch anders überbaut: Der Gemeinderat stutzt die geplanten Neubauten zurecht. Stephan Künzi

Fritz Sahli (links) und seine Mitstreiter haben gut lachen: In ihrer Nachbarschaft soll nun weniger hoch gebaut werden. Foto: Raphael Moser

Der Widerstand kam ausgerechnet aus dem Hochhaus. 13 Stockwerke ist es hoch, es umfasst 50 Wohnungen und steht in Belp unweit des Bahnhofs Steinbach.

Aus diesem hohen Gebäude also, dem höchsten in der Gemeinde, erhielten die Belper Behörden vor gut einem Monat dicke Post. 45 Personen setzten ihre Unterschrift unter eine Einsprache des ehemaligen SVP-Gemeinderats Fritz Sahli und setzten sich so gegen die Idee zur Wehr, auf der Parzelle zusätzlich ein sieben-, ein fünf- und ein vierstöckiges Gebäude aufzustellen.

Möglich geworden sind die Pläne, denen die neue Ortsplanung den Weg ebnen soll, mit dem Wegzug der Migros im Spätherbst 2017. Seit der Grossverteiler wenige Hundert Meter entfernt seine neue Belper Filiale eröffnet hat, stehen der einstöckige Annexbau sowie der grosse oberirdische Parkplatz leer.