Nach dem Dammbruch 1999 – Belp beobachtet mit Argusaugen, ob der Damm hält Die hochgehende Aare hält in Belp die Feuerwehr und den Zivilschutz auf Trab. Für mulmige Gefühle sorgt vor allem der geflickte Aaredamm. Stephan Künzi

Mit sorgenvollem Blick: Gemeindepräsident Benjamin Marti hofft, dass der Aaredamm bei Belp diesmal dem Druck des Hochwassers standhält. Foto: Franziska Rothenbühler

Seit Tagen schon blickt Benjamin Marti mit Sorge hinüber zum Aaredamm. Zu gut weiss der SVP-Politiker und Gemeindepräsident von Belp noch, was vor 22 Jahren passiert ist: Nach tagelangen Regenfällen, kombiniert mit der alljährlichen Schneeschmelze, ging die Aare im Mai 1999 derart hoch, dass oberhalb des Restaurants Campagna der Damm brach. In der Folge suchte sich der Fluss seinen eigenen Weg, setzte den Ortsteil Viehweid und den Flughafen im Belpmoos unter Wasser. Die Schäden gingen in die Millionen.

Der Damm war zwar schon ein halbes Jahr später geflickt. Die Arbeiten, in deren Rahmen das Bauwerk auch erhöht und verstärkt wurde, hatten allerdings seit je nur den Charakter eines Provisoriums. Schon damals zeichnete sich nämlich ab, dass der Hochwasserschutz im Gebiet über kurz oder lang von Grund auf neu aufgebaut werden muss.