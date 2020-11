Absage in Kandersteg – Belle-Epoque-Woche 2021 findet nicht statt Wegen der Einschränkungen aufgrund des Coronavirus sei eine Durchführung nicht möglich, teilt der Verein Belle Epoque Kandersteg mit.

Die Belle-Epoque-Woche lockt Ende Januar jeweils zahlreiche Schaulustige nach Kandersteg (Archivfoto). Foto: Rösi Reichen

Der Vorstand des Vereins Belle Epoque Kandersteg verzichtet in Abstimmung mit den örtlichen Leistungspartnern auf die Durchführung der Belle-Epoque-Woche in der letzten Januarwoche 2021, wie er in einer Mitteilung schreibt.

«Die Entwicklung rund um Covid-19 und die damit verbundenen Einschränkungen lassen eine Durchführung der Belle-Epoque-Woche 2021 nicht zu», heisst es dort. Nach eingehender Diskussion habe sich der Verein entschieden, den Anlass abzusagen. Das bereits erarbeitete Programm wird in der Belle-Epoque-Woche 2022 präsentiert werden.

Der Vorstand hoffe darauf, dass später im Jahr kleinere Anlässe möglich sein werden, wie er schreibt.

pd