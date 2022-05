Wechsel bei der FDP Wilderswil – Belinda Lehmann präsidiert die FDP Die Mitglieder der FDP Wilderswil wählten ihren Vorstand und diskutierten die Geschäfte der Gemeindeversammlung.

Belinda Lehmann ist die neue Präsidentin der FDP Wilderswil. Foto: PD

Belinda Lehmann ist die neue Präsidentin der FDP Wilderswil, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt. «Die Sektion ist besonders erfreut, dass nicht nur in der Dorfpolitik, sondern jetzt auch in der Dorfpartei ein Generationenwechsel stattfinden wird.» Der restliche Vorstand wurde an der Hauptversammlung bestätigt.

Weiter diskutierten die FDP-Mitglieder die Geschäfte der kommenden Gemeindeversammlung am Montag, 30. Mai. Dem Verpflichtungskredit von 250'000 Franken für die Erneuerung der Wasserleitung Hinderwydi wurde ohne Diskussion zugestimmt. Auch die Änderung des Feuerwehrreglements, das etwa ein Dienstalter bis 52 Jahre vorsieht, wird ebenfalls zur Annahme empfohlen.

Der Nachkredit für die Trafostation Industriestrasse von 281'200 Franken führte zu einer «wertvollen» Diskussion. Michael Gerber, Kommissionsmitglied der Gemeindebetriebe, appellierte daran, in die Zukunft zu investieren, damit die Arbeitszone erfolgreich weiterentwickelt werden kann. Arbeits- sowie Ausbildungsplätze für die Region seien absolut zentral, und zudem ist die Gemeinde erschliessungspflichtig. «Unschön ist sicher, dass in der ersten Offerte Kosten für Transport und Montage seinerzeit nicht eingerechnet wurden», hält die Partei fest. Die Versammlung war sich nach einem regen Austausch einig, dass dem Antrag des Gemeinderates einstimmig gefolgt werden soll.

PD/sgg

