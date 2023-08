Mit 17 standen Sie 2017 bereits im Viertelfinal am US Open. Wie kommt Ihnen das vor? Als ob das lange zurückliegt? Oder wie gestern?

Bestimmt nicht, als sei es gestern gewesen. Es fühlt sich an, als sei es eine Ewigkeit her. An einige Dinge kann ich mich schon noch erinnern. Aber mit jedem Jahr werden es weniger und weniger.