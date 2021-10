So bedeutend wie Cristiano Ronaldo – Beliebt und umstritten – jetzt tritt der Sumo-Riese ab Hakuho Sho kam als Ausländer nach Japan, nun hört er als Nationalheld auf: Der Sumo-Ringer hat genug gekämpft. Gegen seine Widersacher – und vor allem die Funktionäre. Thomas Hahn aus Tokio

Rebell im Ring: Hakuho Sho war ein Grenzgänger in der strengen Sumo-Welt. Foto: The Asahi Shimbun/Getty Images

Auch als zurückgetretener Sumo-Held muss man die Gepflogenheiten des uralten japanischen Nationalsports beachten. Hakuho Sho trug bei seiner Abschiedspressekonferenz in Tokio deshalb einen dunklen Kimono. Sein schwarzes Haar hatte er streng zurückgekämmt und zum Dutt gebunden. Er sah so aus, wie man ausserhalb des Rings aussehen soll als Yokozuna, als Sumo-Ringer höchsten Ranges.

Hakuhos Rücktritt ist eine grosse Geschichte in Japan. 17 Jahre lang war er ein prägender Riese des Sportalltags im Inselstaat, 1,92 Meter gross, 155 Kilo schwer. Aber auch ein Grenzgänger in der strengen Sumo-Welt, der oft mit Japans Sumo-Verband JSA in Konflikt kam. Er war Retter und Rebell, wurde gefeiert und gescholten. Experten vergleichen Hakuhos Bedeutung im Sumo mit der von Cristiano Ronaldo im Fussball.

Rau und emotional

Trotzdem lief er Gefahr, nach der Karriere nicht Trainer werden zu dürfen. Am vergangenen Donnerstag erteilte ihm die JSA die Erlaubnis dafür. Aber erst, nachdem Hakuho das Versprechen unterschrieben hatte, den Regeln zu folgen. Normalerweise ist so eine Unterschrift nicht nötig.

Sein rauer Kampfstil und seine emotionale Art ecken an bei den Tugendwächtern. Und viele Kritiker glaubten auch, den Grund für Hakuhos Betragen zu kennen: Als Ausländer könne er sich eben nicht der feinen japanischen Sumo-Art anpassen.

Hakuho hat seit 2019 die japanische Staatsbürgerschaft. Die braucht er, um eines Tages selbst einen Sumo-Stall gründen zu können. Aber geboren ist er 1985 unter dem Namen Mönchbatyn Dawaadschargal in Ulan Bator. Viele Sumo-Könner kommen mittlerweile aus der Mongolei. Es gibt dort eine traditionelle Variante des Ringkampfs, die eine gute Sumo-Vorbereitung zu sein scheint. Auch Mönchbatyn stammte aus einer Ringer-Familie. Sein Vater Dschigdschidiin Mönchbat gewann 1968 in Mexiko-Stadt Olympia-Silber im Freistilringen.

1187 Siege in der höchsten Sumo-Liga: Das Palmarès von Hakuho Sho (o.) ist unerreicht. Foto: The Asahi Shimbun via Getty Images

Mit anderen mongolischen Buben kam er 2000 nach Japan. Er war 15, wog nur 62 Kilo bei 1,80 Meter Körpergrösse. Die meisten Stallmeister hatten kein Interesse an einem derart schmächtigen Burschen. Nur sein Trainer Miyagino erkannte das Talent. So ging es los.

2004 kämpfte Hakuho erstmals in der Makuuchi, der höchsten Sumo-Liga. 1187 Siege hat er gesammelt – Rekord. Als er im Juli das Traditions-Basho in Nagoya gewann, war das sein 45. Makuuchi-Turniersieg – ebenfalls Rekord. 2007 wurde er in den Rang des Yokozuna befördert, zum erst 69. Grossmeister in über 400 Jahren Sumo-Geschichte.

Hakuho kämpfte, wie kein anderer kämpfte: zupackend, aber mit fliessenden Bewegungen. Wegen seiner Auftritte kamen die Fans sogar in den Jahren nach 2008 zum Sumo, als den Sport ein Skandal nach dem anderen belastete: Gewalt im Training, die einen jungen Sumotori sogar das Leben kostete. Drogenmissbrauch, Kampfabsprachen, Kontakte zur Mafia. Hakuhos Glanz lenkte von den Krisen ab.

Er langte seinen Widersachern zu häufig ins Gesicht

Trotzdem war Hakuho bei der JSA nicht beliebt. Seine Vergehen? Er langte Widersachern zu häufig ins Gesicht. Forderte das Publikum zu Jubel oder Applaus auf. Zeigte seinen Ärger über Schiedsrichterentscheidungen. Normalerweise sind Emotionen im Sport erwünscht. Beim Sumo sind sie ein Regelverstoss. Hakuho hatte Probleme mit dem japanischen Anspruch, dass der Einzelne sich nicht zu wichtig nehmen soll.

Nicht gern gesehen bei den Schiedsrichtern: Hakuho griff seinen Gegnern oft ins Gesicht. Foto: Kyodo News via Getty Images

Jetzt ist es vorbei. Die Knie machen nicht mehr mit. Und vielleicht hat auch Hakuhos Seele genug vom Leben als Sumo-Profi. Zum Abschied sagte er, ihn erfülle «ein Gefühl der Erleichterung».

