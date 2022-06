Versammlung in Interlaken – Beliebt, nachhaltig auf Kurs, aber nicht sorgenfrei Die Industriellen Betriebe Interlaken AG IBI konnte den Umsatz steigern und ihre CO 2 -Bilanz verbessern. Anlass zur Sorge geben die Energiepreise. Sibylle Hunziker

Der IBI-Verwaltungsrat mit Präsidentin Brigitte Zaugg (rechts) und der neu gewählten Lisa Randazzo (Mitte). Foto: Sibylle Hunziker

In der Kategorie «Mittelgrosse Unternehmen mit 50–99 Mitarbeitenden» gewann die IBI 2021 den Swiss Arbeitgeber Award. Die Auszeichnung erhielt das Unternehmen aufgrund einer ausführlichen Umfrage, an der sich 84 Prozent des Personals beteiligt hatten. «Wir waren ziemlich stolz», berichtete IBI-CEO Helmut Perreten an der Generalversammlung vom Mittwoch in Interlaken. Auch von der Bevölkerung auf dem Bödeli erhielt das lokale Energie- und Wasserversorgungsunternehmen in einer Umfrage gute Noten.