Zehntausende Polen gegen Abtreibungsverbot «Über Abtreibungen sollte nicht ein kleiner Mann mit Katze entscheiden»

Der zentrale Prostestmarsch in Warschau hat die Lage in Polen weiter verschärft. Die Regierungspartei wird überrollt von der Wucht der Demonstrationen. Präsident Duda kündigt einen neuen Gesetzesentwurf an.