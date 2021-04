Keine halben Sachen – Belegschaft von BZ und «Bund» veröffentlicht Manifest Entlassungen minimieren, mehr Transparenz, Alternativen prüfen: Die Mitarbeitenden von BZ und «Bund» haben ein Manifest zur geplanten Fusion veröffentlicht.

Die Redaktionen der beiden Tageszeitungen «Der Bund» und Berner Zeitung haben sich am Mittwoch mit einem Manifest an die Öffentlichkeit gewandt. Darin forderten sie das Verlagshaus Tamedia unter anderem auf, die Zahl der angekündigten Entlassungen zu minimieren.

Vor allem müsse rasch Klarheit geschaffen werden, wer vom Stellenabbau betroffen sein wird, hiess es in dem Manifest. Überdies sehen die beiden Belegschaften in den neuen Strukturen Hinweise, dass der Stellenabbau nicht zulasten des Kaders, sondern der Journalistinnen und Journalisten gehen soll – und damit zulasten «der Verankerung in der Region».

Eine künftig stark verkleinerte Redaktion wäre dem Manifest zufolge zuständig für zwei Zeitungen und zwei Online-Portale, die vorgeben, unterschiedlichen Inhaltes zu sein. «Faktisch werden aber bloss Seiten und Artikel wie Kulissen zwischen den Titeln hin- und hergeschoben: Die Leserinnen und Leser werden für dumm verkauft.»



Die vom Journalistenverband Impressum und der Gewerkschaft Syndicom unterstützen Belegschaften betonen, dass sie die Augen vor der wirtschaftlichen Realität in der Medienbranche nicht verschliessen. Sie verweisen aber auch auf die Tatsachen, dass der Tamedia-Mutterkonzern TX Group im vergangenen Pandemiejahr 37 Millionen Franken Dividende ausschüttete und Kurzarbeitsentschädigungen vom Bund in Millionenhöhe bezog.

Der geplante Abbau von 20 Vollzeitstellen bedeute umgerechnet den Stellenverlust für rund 30 Mitarbeitende. Dies über natürliche Fluktuationen abzufangen, sei unrealistisch. Die Belegschaften fordern vom Mutterhaus darum, alternative Modelle ernsthaft zu prüfen.

Das Zürcher Medienhaus Tamedia gab Anfang April bekannt, in Bern die Redaktionen von Berner Zeitung und «Bund» zusammen zulegen und voraussichtlich 20 Vollzeitstellen zu streichen. Die beiden Titel sollen aber eigenständig bleiben. Nach einem Verlust von über 100 Millionen Franken der TX Group im ersten Halbjahr 2020 kündigte Tamedia im vergangenen Oktober bereits an, dass die Redaktionen von «Bund» und Berner Zeitung noch näher zusammenrücken werden.

