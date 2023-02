Bauarbeiten in Zollikofen – Belag und Leitungen der Stockhornstrasse werden saniert Nach der ersten Etappe der Strassenarbeiten auf der Stockhornstrasse West geht es nun im östlichen Teil weiter.

Nachdem in Zollikofen die Sanierung der Stockhornstrasse Etappe West mit den Deckbelagsarbeiten abgeschlossen wurde, geht es nun mit den Bauarbeiten weiter.

Ab dem 20. Februar wird in einem ersten Schritt die Wasserleitung von der Schäfereistrasse in Richtung Schweizerhubelstrasse neu erstellt, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde heisst. Danach erfolgt der Werkleitungsbau für die Stromversorgungsleitungen der BKW und der öffentlichen Beleuchtung.

Abschliessend werden mit dem Strassenbau die Randabschlüsse, die Strassenentwässerung und die Schachtabdeckungen der Kanalisation erneuert. Die Kanalisationsleitungen sind in einem guten Zustand und müssen daher nicht saniert werden. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende Juli dieses Jahres abgeschlossen sein.

Die Bauarbeiten werden in kleinen Etappen ausgeführt, so ist die Zufahrt zu den Liegenschaften mit kurzen Ausnahmen möglich. Der Durchgang für Fussgängerinnen und Fussgänger wird zu jederzeit gewährleistet sein.

Während den Arbeiten ist das Parkieren in der ganzen Stockhornstrasse untersagt. Die Strasse wird zudem für den Durchgangsverkehr gesperrt und von beiden Seiten her als Sackgasse beschildert.

PD

