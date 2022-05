A8 am Brünig – Belag um Passhöhe wird ersetzt Auf der A8 am Brünig wird rund um die Passhöhe der Belag erneuert. Die Arbeiten finden nachts statt, und der Verkehr wird einspurig am Arbeitsbereich vorbeigeführt.

Der Brünigpass: Hier wird der Belag erneuert. Foto: PD

Auf der A8 am Brünig wird rund um die Passhöhe der Belag erneuert. «Aufgrund der zunehmenden Verkehrsbelastung und der witterungsbedingten Einflüsse befinden sich der Belag, die Schachtabdeckungen und die Strassenrandbereiche in einem schadhaften Zustand und müssen deshalb ersetzt werden», teilt das Bundesamt für Strassen mit. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen möglichst gering zu halten, erfolgten die Arbeiten etappenweise nachts, der Verkehr werde einspurig am Arbeitsbereich vorbeigeführt. Dadurch bleibt die Strecke über den Brünig jederzeit offen, es sei aber mit kürzeren Wartezeiten zu rechnen.

Arbeiten sind witterungsabhängig

Die Arbeiten finden wie folgt statt: Montag, 9. Mai, bis Samstag, 21. Mai, in den Nächten von Montag auf Dienstag sowie von Freitag auf Samstag sowie an zwei zusätzlichen Nächten (23./24. und 24./25. Mai) jeweils von 20 bis 5.30 Uhr. Der Verkehr wird händisch mit Verkehrsdiensten geregelt.

Die Belagsarbeiten sind witterungsabhängig und werden bei ungeeigneten Verhältnissen auf die Folgewoche verschoben. Ausserdem gilt während einer Nacht gegen Ende der Arbeiten eine reduzierte Breite von 2,30 Metern. Breitere Fahrzeuge können in dieser Nacht nicht über den Brünigpass fahren. Ende Juni wird die definitive Markierung angebracht. Dafür wird der Verkehr nochmals einspurig geführt.

pd/don

Fehler gefunden?Jetzt melden.