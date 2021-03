Gstaad Airport – Bekommt Saanen einen Nacht-Rettungshelikopter? Ein neuer Zwischenboden im Betriebshangar des Gstaad Airport soll den Weg für einen Rettungshelikopter für winterliche Nachteinsätze im Saanenland ebnen. Kerem S. Maurer

Schon bald könnte ein Rettungshelikopter des Typs AugustaWestland Da Vinci nachts während der Wintermonate in Saanen stationiert werden. Foto: PD

Laut einem Baugesuch, das auf der Bauverwaltung der Gemeinde Saanen von der Flugplatzgenossenschaft Gstaad-Saanen (FGGS) eingereicht worden war und bis am 9. März aufgelegen ist, soll im Betriebshangar des Gstaad Airport ein neuer Zwischenboden eingezogen werden. «Vorgesehen ist, auf diesem Zwischenboden Räumlichkeiten zum Betrieb einer Rettungsbasis mit Schlaf- und Aufenthaltsräumen, Büros und sanitären Anlagen einzurichten», erläutert Martin Rufener, CEO der Gstaad Airport AG.

Die Idee, nachts in Saanen während der Wintermonate von Dezember bis April einen Rettungshelikopter zu stationieren, wurde an einer Gemeindeversammlung im Jahr 2019 von den Stimmberechtigten gefordert. «Dieses Projekt ist Teil einer gross angelegten Verbesserung der gesundheitlichen Erstversorgung in der Region Simmental-Saanenland», erklärt Toni von Grünigen, Gemeindepräsident von Saanen.