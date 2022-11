Versammlung in Interlaken – Bekenntnis zum Print beim «Anzeiger» Die 23 zum Anzeigerverein zusammengeschlossenen Gemeinden wollen den «Anzeiger» zumindest für die nähere Zukunft als Papierzeitung. Anne-Marie Günter

Wechsel im Vorstand: Christian Anderegg (links, Grindelwald) wird von Katharina Romang (Gimmelwald) abgelöst. Präsident André Chevrolet ist seit 1992 im Vorstand, Philipp Goetschi (rechts) amtet seit 1988 als Sekretär. Foto: Anne-Marie Günter

In welcher Form sollen die amtlichen Publikationen erfolgen? Diese Diskussion stand in den bernischen Gemeinden an – initiiert vom Amt für Gemeinden und Raumordnung. «Es gab damals eine gewisse Tendenz zur elektronischen Plattform», sagte André Chevrolet, Präsident des Anzeigervereins Interlaken an der Vereinsversammlung, die zuletzt 2018 stattgefunden hatte.